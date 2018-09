De mannen achter Fokke & Sukke aan de slag

Vragen van lezers

Antwoord: "Onmogelijk een cartoon uit te kiezen waar we het meest trots op zijn. We hebben 24.000 grappen gemaakt. We twijfelen of we Vandermeersch kunnen afzeiken. Nee, zo werkt het niet. Onze twijfels verdwijnen tijdens onze gesprekken. Dingen waarover we twijfelen halen de eindgrap niet."

Via Whatsapp vraagt een lezer of John Reid een grap over Jetske van den Elsen, indien de kans zich voordoet, gewoon zou maken en plaatsen? Of over mr Frank Visser?

Antwoord: "Nee, dat mag niet. Je maakt geen grappen over vakmensen", knipoogt hij. Later: "Je moet je banen gescheiden houden."