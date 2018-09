21 jaar cel voor ernstige verkrachting en mishandeling vriendin

Een 51-jarige man uit de Brabantse Steenbergen moet 21 jaar de cel in vanwege verkrachting en ernstige mishandeling van zijn vriendin. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag bepaald. Ook moet de man een schadevergoeding van ruim 62.000 euro aan het slachtoffer betalen.

In september vorig jaar dwong de Brabander zijn vriendin om mee te gaan naar zijn woning. Daar moest zij onder dwang zichzelf uitkleden en betasten terwijl de man haar filmde. Daarna verkrachtte hij haar. Toen het slachtoffer uiteindelijk werd vrijgelaten, liep de verdachte gewapend met een pistool en een mes met haar mee naar buiten. Hij dreigde haar iets aan te doen wanneer zij geluid zou maken.

Geen tbs

De vrouw probeerde te vluchten, waarop de verdachte haar met een mes te lijf ging. Hij sneed haar meerdere keren in de hals en gezicht en dwong de vrouw weer mee naar binnen te gaan. Eenmaal in de woning kneep hij de keel van de vrouw dicht en viel hij haar opnieuw aan met het mes. Buurtbewoners schakelden de politie in, het slachtoffer moest met ernstige snij- en steekwonden naar het ziekenhuis.

Dat de vrouw door de aanval niet is omgekomen, is volgens justitie niet aan de man te danken. Het Openbaar Ministerie rekent het hem zwaar aan dat hij zich liet leiden door lustgevoelens en frustratie en had een langere celstraf met tsb tegen hem geëist. Hij werkte alleen niet mee aan een psychologisch onderzoek, waardoor de rechtbank niet kon vaststellen of de man verminderd toerekeningsvatbaar is. Daarom kon geen tbs worden opgelegd. De man was al eerder veroordeeld voor een andere verkrachting en krijgt daardoor alsnog een lange celstraf.