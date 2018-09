VS worstelt met Kavanaugh, Twitter lanceert hashtag #WhyIDidntReport

Amerika houdt zijn adem in in de zaak Brett Kavanaugh, de Amerikaanse kandidaat-opperrechter die wordt beschuldigd van misbruik. De door president Trump aangedragen kandidaat krijgt steeds meer kritiek te verduren nadat de 51-jarige hoogleraar Christine Blasey Ford naar buiten bracht dat zij door Kavanaugh zou zijn aangerand als tiener. Kavanaugh heeft toestemming van de Senaat nodig om officieel benoemd te worden. Ford werd de afgelopen weken met de dood bedreigd.

Hoewel de onderhandelingen over Fords eventuele getuigenis nog gaande zijn, sprak Trump zich vrijdag kritisch uit over haar aantijging: “Als de aanklacht van Ford echt zo serieus is, zouden zij of haar ouders het destijds wel gemeld hebben bij de autoriteiten.” In dezelfde tweet eist Trump, die gezichtsverlies zou oplopen wanneer Kavanaugh niet benoemd wordt, dat Ford met jaartallen en plaatsen op de proppen komt. Even later haalde hij uit naar liberale tegenstanders: “Waarom willen ze dat de FBI nu pas in actie komt en waar waren ze 36 jaar geleden?”

De twee tweets deden veel stof opwaaien op Twitter, waar overwegend Amerikanen reageerden door hun ervaringen over verkrachting en andere vormen van misbruik te delen onder de hashtag #WhyIDidntReport. Daarbij vertellen Twitteraars waarom ze eerder geen aangifte deden. Een van de vrouwen die de hashtag dit weekend aanzwengelde, Charmed-actrice Alyssa Milano, had ook een prominente stem op Twitter in #MeToo. Haar oproep om verhalen van aanranding te delen - ook ervaringen van jaren geleden - werd ruim 15.000 keer geretweet.

De Amerikaanse actrice Patricia Arquette tweette over haar ervaring als twaalfjarig meisje:

PattyArquette Patricia Arquette I gave up “reporting” after I called the police at 12 after a man masturbated at me from his car. I gave the cops his license plate number and description. They didn’t come to take a report and never contacted me again. They did nothing #WhyIDidntReport 22 september 2018 @ 22:48 Volgen

Scenarioschrijver Paul Guyot:

Fizzhogg Paul Guyot

A man attempted to rape me on ROBOCOP 2. I fought him off, and was fired the next day. I went to the highest ranking producer - Pat Crowley - and he told me if I ever wanted to work in Hollywood again, I would tell no one. My story… #WhyIDidntReport A man attempted to rape me on ROBOCOP 2. I fought him off, and was fired the next day. I went to the highest ranking producer - Pat Crowley - and he told me if I ever wanted to work in Hollywood again, I would tell no one. 23 september 2018 @ 02:21 Volgen

Ook actrice en schrijver Padma Lakshmi sprak zich uit:

PadmaLakshmi Padma Lakshmi To people saying “Why didn’t he/she report it?” When something so evil happens to you it takes a long time to process it. In our victim-blaming culture it takes incredible courage to come forward. The victim is treated like the perpetrator. 22 september 2018 @ 02:58 Volgen

‘Niet erg genoeg of schaamte’

De honderden verhalen van slachtoffers brengen een eenduidig beeld naar voren: zwijgen uit angst om niet geloofd te worden door de autoriteiten, familie en leeftijdsgenoten. Uit een Nederlandse studie van kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers uit 2012 bleek dat een derde van de vrouwen tussen de 15 en 25 jaar fysieke seksuele grensoverschrijding had meegemaakt.

Tussen de 25 en 71 jaar lag dit percentage op 42 procent bij vrouwen, bij mannen op 13 procent. Maar slechts een klein deel van die groep was bereid aangifte te doen; 13 procent deed dit bij de mannen, 19 procent onder vrouwen. Onder de jonge groep vrouwen deed maar 12 procent aangifte, 17 procent van de jonge mannen deed dat. Experts denken dat het percentage dat bereid is tot aangifte over te gaan, laag is doordat schaamte en de angst om niet geloofd te worden bijvoorbeeld meespelen. Rutgers zegt daarover het volgende:

“Mensen denken vaak dat het seksueel overschrijdend gedrag niet erg genoeg is om aangifte van te doen. Ook zijn daders vaak bekenden, zoals bijvoorbeeld een partner of ex-partner. Mensen zullen niet zo snel aangifte doen over iemand die ze (goed) kennen. Daarbij speelt schaamte een rol: aangifte doen is moeilijk. Je moet je verhaal doen bij de politie, slachtoffers schamen zich vaak en vragen zich af of ze zelf schuldig zijn (niet zelden aangepraat door de omgeving) of zijn bang dat ze niet geloofd worden. Het is het ene woord tegen het andere, en je moet sterk in je schoenen staan om het hele proces dat daarop volgt te doorstaan.”

Kavanaugh en het Witte Huis hebben de aantijgingen van Ford tot dusver ontkend. Trump neemt Kavanaugh vooralsnog in bescherming omdat met zijn benoeming het negenkoppige hoogste gerechtshof een vijfde conservatieve rechter zal tellen, een meerderheid. Of Blasey formeel voor de Justitiecommissie van de Amerikaanse Senaat wil getuigen, zal donderdag moeten blijken. Maandag doet Kavanaugh waarschijnlijk zijn zegje.