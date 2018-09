Volleyballers verliezen van Italië en zijn uitgeschakeld op WK

De Nederlandse volleybalmannen hebben de laatste groepswedstrijd van de tweede ronde op het WK verloren van thuisland Italië. Nederland won nog wel overtuigend de eerste set en kreeg twee setpoints in de razend spannende derde set toen de partij nog alle kanten uit kon, maar de Italianen waren uiteindelijk met 3-1 te sterk (16-25, 25-20, 27-25 en 25-15)

Omdat Rusland eerder op de dag Finland had verslagen hadden de ‘Lange Mannen’ al voor de wedstrijd geen kans meer om bij de laatste zes van dit WK te komen.

In de eerste ronde van het WK in Bulgarije en Italië verraste Oranje met overwinningen op Frankrijk en Brazilië, maar in de tweede ronde waren Rusland en deze zondagavond Italië een maatje te groot. Wel won Nederland zaterdag nog van Finland.

Het was voor het eerst sinds 2002 dat de Nederlandse volleybalmannen meededen aan een WK en Ondanks de nederlaag in de laatste groepswedstrijd toonde bondscoach Gido Vermeulen zich bij Ziggo Sport trots op de prestaties van zijn ploeg:

“We hebben bij dit WK een ongelooflijke stap gezet. We begonnen als nummer 25 van de wereldranglijst aan dit toernooi. We zijn nu als negende geëindigd, geloof ik. We worden zowel nationaal als internationaal weer voor vol aangezien.”

De zes ploegen die nu zonder Oranje verder gaan strijden om de wereldtitel zijn Italië, Brazilië, Verenigde Staten, Polen, Rusland en Servië.

Eindstand in groep E:

1. Italië 8-22

2. Rusland 8-18

3. Nederland 8-14

4. Finland 8-6