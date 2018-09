Van Persie redt stroef Feyenoord, AZ verslaat Groningen

Dick Advocaat heeft bij zijn debuut als FC Utrecht-trainer zijn ploeg niet naar een zege kunnen leiden. De uitploeg werd in de Kuip met 1-0 verslagen. PEC Zwolle wist op bezoek bij FC Emmen nipt te winnen. AZ walste in het Hitachi Capital Mobility Stadion over FC Groningen heen: 1-3.

Feyenoord - FC Utrecht: 1-0

Robin van Persie heeft Feyenoord behoed voor nieuw puntenverlies in de eredivisie. De Rotterdamse aanvoerder maakte zondagmiddag in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht dan toch het verschil: 1-0. De 35-jarige aanvaller had eerder in de wedstrijd heel wat grote kansen gemist, waardoor Feyenoord net als vorige week tegen AZ (1-1) punten leek te gaan verspelen. Van Persie bezorgde het stroef draaiende Feyenoord echter toch drie punten bij het debuut van trainer Dick Advocaat op de bank bij Utrecht.

Advocaat bleef zo met lege handen staan in De Kuip, waar hij ruim 2,5 jaar geleden als adviseur van trainer Giovanni van Bronckhorst rondliep om Feyenoord uit de problemen te helpen. De gelouterde Hagenaar moet nu FC Utrecht na het ontslag van trainer Jean-Paul de Jong weer omhoog helpen.

Vier dagen voor zijn 71e verjaardag koos Advocaat voor een systeem met drie aanvallers. De oud-bondscoach van Oranje, die bij Utrecht instapte omdat hij zijn trainerscarrière niet wilde eindigen met degradatie uit de eredivisie met Sparta, zag dat zijn ploeg echter veel moeite had om de voorhoede te bereiken. Pas in de loop van de tweede helft was Utrecht af en toe dreigend. De manschappen van Advocaat speelden het echter steeds zo slecht uit dat doelman Justin Bijlow van Feyenoord amper in actie hoefde te komen.

De thuisclub speelde ook allesbehalve groots, maar wist voor rust desondanks een handvol grote kansen te creëren. Steeds was Van Persie daarbij betrokken. Maar wat de spits ook probeerde, met kopballen en schoten, hij kreeg de bal maar niet langs doelman David Jensen.

In de tweede helft begon Feyenoord steeds meer tegen de klok én tegen zichzelf te voetballen. Het leidde tot onthutsend veel foute passes en balverlies op het kletsnatte veld van De Kuip, waar het onophoudelijk regende. Van Bronckhorst bracht na een uur spits Nicolai Jørgensen in het veld, waardoor Van Persie een linie naar achteren zakte. De Deen kreeg op aangeven van Van Persie een grote kans, maar hij kopte de bal naast het doel. Het matige duel leek in 0-0 te eindigen, tot Van Persie drie minuten voor tijd toch nog raak kopte: 1-0.

FC Groningen - AZ: 1-3

FC Groningen raakt met de week dieper in de problemen. Het elftal van trainer Danny Buijs verloor zondagmiddag ook het thuisduel met AZ (1-3). FC Groningen eindigde de krachtmeting met negen man, na rode kaarten voor Deyovaisio Zeefuik en Ajdin Hrustic.

FC Groningen heeft na zes competitieduels slechts drie punten en is voorlopig met NAC Breda de slechtst presterende club in de eredivisie. Zeefuik kreeg vlak voor rust een rode kaart voor een overtreding op Oussama Idrissi. Arbiter Pol van Boekel nam die beslissing op advies van de videoscheidsrechter, die ook al de openingstreffer van Bjørn Johnsen afkeurde. Hij zag dat de spits van AZ met zijn linkervoet buitenspel stond.

Guus Til mocht zich aanrekenen dat Jeffrey Chabot de thuisploeg in de 25e minuut op voorsprong kopte. Twee minuten later tekende Idrissi voor de gelijkmaker 1-1. FC Groningen stond al met tien man op het veld toen het voor rust toch een strafschop kreeg na een overtreding van Til. Ritsu Doan miste van elf meter.

AZ was na rust beter, met een man meer. Fredrik Midtsjo vertaalde het krachtsverschil met de 2-1. Het duel was zo goed als gespeeld toen Hrustic een tweede gele kaart kreeg. De ingevallen Adam Maher tekende nog voor een fraaie 3-1.

FC Emmen - PEC Zwolle: 0-1

PEC Zwolle heeft zondagmiddag bij FC Emmen de tweede overwinning van het seizoen behaald. Net als eerder bij FC Groningen wisten de Zwollenaren weer met miniem verschil de drie punten te pakken: 0-1. Bij eredivisiedebutant Emmen was de Zwolse middenvelder Rick Dekker de matchwinner met een van richting veranderd schot.

PEC Zwolle heeft nu zes punten uit zes wedstrijden, altijd nog een puntje minder dan FC Emmen (zeven).

Op het zichtbaar slechte kunstgras in Drenthe hadden beide ploegen moeite het spel te maken. De wedstrijd verliep in een laag tempo en zowel PEC als Emmen grossierde in fouten.

Na een half uur trok Kingsley Ehizibue de bal laag voor in het strafschopgebied. Dekker haalde in een keer uit en zag tot zijn grote vreugde dat de bal via een been van een tegenstander in het doel belandde. Het was dat Emmen daarna verzuimde om kansen af te maken, zodat PEC er weer met een 0-1 overwinning vandoor ging.

