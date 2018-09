PSV bestrijdt Ajax met gif

Na afloop van PSV tegen Ajax liet voetbalanalyticus Ronald de Boer zich ontvallen dat het elftal uit Eindhoven mannelijk had gespeeld tegen een ‘leuke ploeg’. Een dodelijke constatering, voor de club uit Amsterdam althans. Met het predicaat leuk koop je niks in het profvoetbal.

Frenkie en Daley, de leuke jongens bij Ajax, hoefden in deze topwedstrijd niet met een achternaam door het leven. Zij waren de knapen in het centrum van de achterhoede: vaardig aan de bal, soms slim, maar niet verbeten genoeg in een duel.

Het koppel had de hele wedstrijd te maken met een man. Hij kan zich aanstellen en verongelijkt naar de scheidsrechter kijken als hij een elleboogstootje op zijn borst voelt, maar verder is er op de instelling van Luuk de Jong niets aan te merken.

De spits van PSV vecht zich kapot. In het eerste half uur was deze Eindhovense man afwisselend stootkussen, doorvoerhaven en stormram.

De jongens van Ajax kropen tijdens een kopduel vergeefs omhoog tegen zijn grote rug. Het lukte ze vaak niet om hem de bal afhandig te maken. De Jong was onverzettelijk. Het begeleidingsteam had hem op scherp gezet door nog eens even de hoogtepunten van het kampioensduel met Ajax te tonen. Dat werd ook 3-0.

De Jong stond vlak voor aanvang als een briesend paard te trappelen; hij ging alle beschikbare pk’s in het lange lijf aanwenden, zoveel was duidelijk.

Op het veld maakten de mannen van PSV de dienst uit, de jongens van Ajax lieten zich in de hoek drukken. In de traditie van de Amsterdamse club wilde het elftal alles ‘voetballend oplossen’. Dat is een nobel streven, het werkt ook vaak, maar PSV dwong in dit duel Ajax met fysieke kracht kansloos terug in het hok.

Mannen hoeven niet per se oud van leeftijd te zijn. De echte kerel van Amsterdam zat met een blessure aan de kant; Matthijs de Ligt is een pas 19-jarige jongen die zijn mannetje al staat. Als je hem in een wedstrijd passeert volgt een sliding, een laatste redmiddel dat PSV vooral in de tweede helft hanteerde.

De aanjager van het solide spel van de Eindhovenaren is trainer Mark van Bommel, de winnaar die in zijn loopbaan nooit met zich liet sollen. Wie hem vroeger als speler uitdaagde, kon een schop verwachten. In korte tijd heeft hij van PSV een elegante vechtmachine gemaakt: een degelijke verdediging, werkers op het middenveld en voorin snelle buitenspelers.

Bovenal gaat het Van Bommel om het kweken van een goede mentaliteit. Precies zoals Luuk de Jong het na afloop verkondigde: „Er is een verschil tussen willen winnen en écht willen winnen.”

Ajax haalt de afgelopen jaren in onderlinge duels het beste bij PSV boven. Of misschien wel het slechtste. Luuk de Jong wist te melden wat nodig is om Ajax te kunnen verslaan: „Gif.”

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.