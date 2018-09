Orgie van verf en gesimuleerd geweld in ‘All Inclusive’

Theater All Inclusive Julian Hetzel, CAMPO. Gezien 22/9, Frascati, Amsterdam. Tournee t/m 17/4/19. Inl: campo.nu ●●●●●

Laagje voor laagje onthult All Inclusive zich aan het publiek. De nieuwe voorstelling van beroepsprovocateur Julian Hetzel (1981) speelt zich af in een witte ruimte, waarin in eerste instantie onder begeleiding van een dreigende soundscape door twee mannen een aantal bekende foto’s van geweldsdaden worden uitgebeeld. Je beleving van de voorstelling kantelt als er vier bezoekers de ruimte binnenkomen die de performance nieuwsgierig gadeslaan, en opnieuw als ze worden vervoegd door een kordate dame die zich aan hen en ons voorstelt als Bojana, de curator van pop-up galerie ESCAPE (Exhibition Space for Contemporary Performance Experience).

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren. Inschrijven

Al snel ontvouwt zich de ware opzet van All inclusive. Bojana legt uit dat we ons in een expositie van kunstenaar Julian Hetzel bevinden, die beeldend werk maakt over de waanzin van oorlog. Ze geeft een speciale rondleiding voor oorlogsvluchtelingen – de vier bezoekers blijken uit Irak, Iran en Syrië te komen. De pijnlijke tegenstelling tussen de echte oorlogservaringen van de bezoekers en de kitscherige pogingen van ‘Hetzel’ om het geweld tastbaar te maken in zijn tentoongestelde werk wordt door All inclusive maximaal uitgebuit. Zo legt Hetzel net als in zijn vorige werken The automated sniper (2017) en Schuldfabrik (2016) de vinger genadeloos op de zere plek: waar komt onze perverse fascinatie voor het leed van anderen vandaan? Waar ligt de grens tussen oprecht engagement en empathieporno?

De casting van de briljante Kristien De Proost als Bojana is een meesterzet. Schaamteloos duidt zij de esthetisering van geweld als geniale kunst, totaal ongevoelig voor het ongemak van haar gasten. Haar buikpijnperformance culmineert in een uitzinnige orgie van verf en gesimuleerd geweld, waarna ze het publiek aanmoedigt om in de museumshop replica’s van het werk te kopen „om de kunst te heroveren op de terroristen.” All inclusive wordt zo een trefzekere aanval op misselijkmakende zelfgenoegzaamheid.