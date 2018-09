Iran wil opheldering Nederland na aanslag op militaire parade

Iran heeft Nederland, Groot-Brittannië en Denemarken er zaterdagavond van beschuldigd onderdak te bieden aan leden van de terreurgroep die de bloedige aanval op een militaire parade in de stad Ahvaz zou hebben gepleegd. Dat meldt persbureau AFP.

De ambassadeurs van Nederland en Denemarken en een Britse diplomaat zijn door Iran ontboden naar aanleiding van de aanval in de zuidwestelijke stad, waarbij zaterdag zeker 29 mensen zijn omgekomen. Meerdere groeperingen hebben verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist, maar Iran verdenkt separatisten uit de regio van de aanval.

Tegen de diplomaten is “sterk protest van Iran aangetekend over het feit dat hun landen een schuilplaats bieden aan leden van de terreurgroep die de terroristische aanslag heeft gepleegd”, aldus een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, volgens het persbureau Irna.

“Het is niet aanvaardbaar dat de Europese Unie leden van deze terreurgroepen niet op de zwarte lijst zetten zolang ze geen misdaden plegen op Europese bodem”, aldus de Iraanse regering.

Arabische strijdbeweging voor de bevrijding van Ahvaz

De aanval door schutters met AK-47s op de militaire parade, waarbij zeker twaalf leden van de Iraanse Revolutionaire Garde zijn gedood, is opgeëist door een Arabische afscheidingsbeweging in Iran, de ‘Arabische strijdbeweging voor de bevrijding van Ahvaz’, meldt persbureau AP. Volgens woordvoerder Yacoub Hor al-Tostari wil de groep dat de zuidwestelijke regio van Iran een zelfstandig land wordt.

Ook Islamitische Staat (IS) heeft verantwoordelijkheid opgeëist, uit wraak tegen Iraanse interventies in de regio. De Iraanse autoriteiten spreken de claim van IS echter tegen. IS zei aanvankelijk dat het ging om een aanslag op de Iraanse president Hassan Rohani. Rohani gaf echter een toespraak in Teheran.

Volgens een legerwoordvoerder zouden de schutters zijn getraind door twee golfstaten. Volgens de Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei zou het daarbij gaan om “marionetten van de Verenigde Staten”, die “onveiligheid willen scheppen” in Iran. Hij noemde de staten niet bij naam. De vier aanvallers zijn gedood.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft zaterdagavond nog niet gereageerd op de Iraanse beschuldigingen, schrijft het ANP. Tweede Kamerlid Sven Koopmans (VVD) kondigde via Twitter aan Kamervragen te zullen stellen. Volgens hem is een “sterk weerwoord noodzakelijk”.

Bij de aanval op de parade, ter herdenking van de oorlog tussen Iran en Irak van 1980 tot 1988, zijn ook ongeveer zestig gewonden gevallen. Het is een van de grootste aanslagen in Iran in jaren.