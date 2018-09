Inzameling voor slachtoffers Oss brengt meer dan 200.000 euro op

Een inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden van het zware treinongeluk in Oss heeft zondagmiddag al meer dan 200.000 euro opgeleverd. Het geld is bestemd voor de uitvaarten van de jonge slachtoffers en voor eventuele hulpmiddelen voor de twee gewonden, zoals aanpassingen aan hun huis. Op 8 oktober wordt een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd.

Er lopen meerdere onderzoeken naar het ongeluk. Twee kinderen van vier jaar, een kind van zes en een kind van acht jaar oud kwamen om het leven door een aanrijding met een trein. Ze zaten in een elektrisch karretje waarmee zij door een begeleidster van de kinderopvang naar school werden gebracht. Een kind van 11 raakte bij het ongeluk ernstig gewond en ook de begeleidster van 32 liep zware verwondingen op. Ze liggen beiden nog in het ziekenhuis.

Onderzoeken

Naar het ongeluk wordt “gecoördineerd onderzoek” gedaan, schreef minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, ChristenUnie) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat daarbij om de politie, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, NS, spoorvervoerder ProRail en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). Die laatste kijkt ook naar de veiligheid van het karretje waarin de kinderen vervoerd werden, een zogenoemde Stint.

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) ontraadden zeven jaar geleden de karretjes toe te laten op de openbare weg vanwege de breedte en de vraag of het voertuig wel te besturen is zonder opleiding. Technische bezwaren tegen de toelating waren er volgens de minister echter niet. De fabrikant van de Stint heeft laten weten mee te werken aan het onderzoek van de ILT.

Over de voortgang van de onderzoeken kon geen van de instanties zondag nieuws melden. Getuigen worden gehoord en er wordt onder meer gekeken naar camerabeelden, radioverkeer en de technische staat van de overweg. Omdat de onderzoeken gedeeltelijk overlappen, houden de instanties contact. Resultaten zullen nog dagen, zo niet weken op zich laten wachten, is de verwachting.

Condoleances

Intussen heeft de gemeente in Oss een “herdenkingsveld” ingericht voor de slachtoffers. Er zijn tenten neergezet om alle knuffels, kaartjes en bloemen uit de regen te houden. De belangstelling is zo groot dat de gemeente extra tenten moest plaatsen en het verkeer langs het veld moest worden omgeleid. Mensen wordt uitdrukkelijk gevraagd de familie en nabestaanden met rust te laten:

“Gooi geen bloemen en knuffels in de tuin en stuur geen vriendschapsverzoeken op Facebook.”

Het condoleanceregister is online al bijna 4.500 keer getekend. Ook het gemeentehuis was dit weekend extra geopend voor mensen die hun medeleven wilden betuigen. Nick Nietveld, die het initiatief nam voor de inzamelingsactie, heeft hulp aangeboden gekregen. Als de actie voorbij is wordt het geld overgemaakt op een speciale rekening en zal de gemeente het geld beheren.

Kinderdagverblijf Okido blijft ook volgende week gesloten, laat de directie weten in een bericht op de website. Eerder zouden de kinderen maandag weer welkom zijn. Dat zit er “vanwege het grote verdriet dat ons is overkomen” toch niet in.