Hoe authentiek is Yvon Jaspers?

Yvon Jaspers inspecteert de keukenkastjes van boer Johan. Ze heeft zojuist vastgesteld hoe gezond zijn melkkoeien eruitzien. „Maar wat eet jij ’s avonds?” Johan eet elke dag een portie voorgebakken friet met vier gehaktballen. In de supermarkt trekt Jaspers even later een stronk broccoli uit het koelvak. Vrolijk: „Ooit gegeten? Wil je het proeven?”

Geen vraag te veel. Zelfs de meest schuchtere, gesloten boeren gunnen presentator Yvon Jaspers een kijkje in hun bedrijf, hun slaapkamer, keukenkastjes en vaak ook hun diepste gevoelens in het tv-programma Boer zoekt Vrouw. Hoewel het in werkelijkheid een ronkende datingshow is, waar wekelijks meer dan drie miljoen mensen naar kijken, weet Jaspers de sfeer vertrouwelijk en huiselijk te maken. Ook volgens de makers is dát de kern van Boer zoekt Vrouw. „Eerlijk en authentiek” en „gemaakt op basis van vertrouwen”.

Precies die basis van vertrouwen van Yvon Jaspers (45) staat nu ter discussie. Trouw beschreef vorige week haar reclamedeal met veevoerfabrikant ForFarmers, een beursgenoteerde multinational. Sinds drie jaar is Jaspers het boegbeeld dat „de boerentrots moet versterken”. Ze schrijft columns, maakt video’s, spreekt op bedrijfsevenementen. Want, zei algemeen directeur Jan Potijk eerder in vakblad Boerderij: „Als het met de boeren goed gaat, gaat het ook goed met ons.” De operationele winst van het bedrijf bedroeg in 2017 bijna 102 miljoen euro op een omzet van 2,2 miljard. Onbekend is hoeveel Jaspers betaald krijgt.

Ze noemt het op de site van ForFarmers haar „missie om burgers te laten zien hoe het er echt aan toegaat op boerenbedrijven”. Dat is óók de teneur van Jaspers’ nieuwste programma bij de publieke omroep, Onze boerderij. In de docuserie gaat ze langs bij boeren om „te ervaren hoe het nou echt is om in deze turbulente tijd een agrarisch bedrijf te runnen”. De kijker ziet verdriet om lege stallen, een boer die „door een milieumaatregel van de overheid” een groot deel van zijn koeien naar de slacht brengt.

De vraag afgelopen week: hoe onafhankelijk is Jaspers? Het Commissariaat voor de Media is een onderzoek begonnen. GroenLinks stelde Kamervragen. Journalistenvakbond NVJ stelt dat KRO-NCRV de geloofwaardigheid van de publieke omroep op het spel zet. De omroepdirectie keurde de nevenfuncties van Jaspers goed, omdat ze „bij Yvon passen”. Jaspers wil niet reageren.

Boerenachtergrond

Jaspers heeft zelf een boerenachtergrond: haar grootouders hadden een melkveebedrijf. Ze is de middelste van drie kinderen in een katholiek onderwijsgezin in het Brabantse Boxtel. Ze kan naar het vwo, maar kiest, zegt ze in Jan, de havo, omdat ze daar wel negens en tienen haalt. Na de middelbare school volgt ze de Toneelschool in Eindhoven. Ze wordt te licht bevonden voor zware rollen. Al sinds haar jeugd wil ze werken voor Het Klokhuis. Dat lukt in 1994 – ze is dan pas 21 jaar. Haar eerste item gaat over mest, dat ze met een emmertje opvangt. In de jaren die volgen, probeert Jaspers verschillende rollen uit. Ze speelt onder meer in de dramaserie Rozengeur & Wodka Lime. Tot ze wordt gevraagd voor Boer zoekt Vrouw. „Het voelde als een bevrijding”, zei ze daarover. „Gewoon toegeven dat ik blij word van suikervrije appeltaarten bakken.”

Inmiddels is Jaspers het belangrijkste gezicht van de KRO-NCRV, en een van de best verdienende presentatoren van de publieke omroep. Volgens de omroep ligt haar salaris inmiddels onder de balkenendenorm van 187.000 euro. Dat is exclusief haar nevenactiveiten.

In de beginjaren van Boer zoekt Vrouw schept Jaspers nadrukkelijk afstand tot de sector. Verzoeken om stallen te openen weigert ze. In BN/De Stem in 2006: „Ik heb geen ambitie om ‘de Grote Ambassadrice van het Platteland’ te worden.”

Maar in de veertien jaar dat Jaspers Boer zoekt Vrouw maakt, raakt zij er steeds meer van overtuigd dat boeren in de knel zitten. Volgens Michel Nillesen, tot begin dit jaar hoofd televisie bij KRO-NCRV, zag ze wat veel boeren ervaren: „Dat de regelgeving ze niet altijd goedgezind is. Ze vindt dat boeren in het verdomhoekje zitten.” Dat is enerzijds wat haar zo goed maakt, denkt hij, „al slaat ze soms ook door”.

Televizier-Ster

Jaspers wint vijf keer de Zilveren Televizier-Ster als beste presentatrice. Geitenboer Frank Brinkhaus herinnert zich hoe Jaspers acht jaar geleden zijn erf op kwam. In zijn keuken zag hij precies dezelfde Jaspers als vóór de camera, zegt Brinkhaus. „Dat geeft zo veel vertrouwen. Juist daardoor vergeet je de camera’s meteen.” Akkerbouwer Jos Sloot, die ook een keer meedeed: „Ze kan je in haar vrolijkheid overrompelen. Achteraf moest ik daar wel om lachen: dat heeft ze slim verpakt.”

Kijkcijferhit Al veertien jaar lang Boer zoekt Vrouw, uitgezonden op NPO 1, is al sinds de eerste aflevering in 2004 een hit. Op het hoogtepunt, in 2011, keken meer dan 5 miljoen mensen naar de datingshow. Ter vergelijking: de bestbekeken finale van populaire talentenjacht The Voice Of Holland trok 3,8 miljoen kijkers. Het tiende seizoen is nu op televisie. Meer dan 3 miljoen mensen zagen vorige week zondag hoe de deelnemende boeren bepaalden met wie ze op date willen. Volgens de programmamakers zijn er al meer dan 65 „Boer zoekt Vrouw-baby’s” geboren.

Jaspers zit ook na de opnames nog dicht tegen de boeren aan. In de WhatsApp-groep ‘de enige echte bzv’ zitten enkele tientallen oud-deelnemers, en Jaspers zelf. Ze appen als iemand een nieuwe trekker heeft. Jaspers vraagt wat zij van de uitzendingen vinden. Jos Sloot is de beheerder.

Bekenden omschrijven haar als vasthoudend, soms op het drammerige af. „Jaspers weet precies hoe je dit programma maakt en ook met welke boeren”, zegt voormalig hoofd televisie Nillesen over Boer zoekt Vrouw. Hij herinnert zich hoe ze zijn kantoor kon binnenstormen met een nieuw programma-idee. „Waarom zitten we nog hier? We moeten nú naar Frans Klein”, directeur video van de NPO. „Als die het niet zag zitten, belde ze een week later nog eens.

Nu.nl schreef dat ze Onze boerderij afdwong met het dreigement dat ze anders met Boer zoekt Vrouw zou stoppen.

In 2010 begint ze haar eigen bedrijf. „Ik ga een tweede leven opbouwen”, zegt ze in tijdschrift Jan. „Niemand die zegt: ‘Nee Yvon, dat doen we niet.’ Héérlijk.” Een jaar later registreert ze Skoj B.V. – ‘skoj’ is Zweeds voor ‘grap’. Het eigen vermogen bedroeg volgens de laatste cijfers een kleine drie ton. Er is een servieslijn, Kakelbont. Later volgt tuinlijn Natuurlijk Yvon. Ze schrijft kinderboeken en kookboeken over de Scandinavische en Griekse keuken.

Belangen gaan steeds meer door elkaar lopen. Als ze in 2015 als tafeldame te gast is in De Wereld Draait Door, gebruikt ze dat moment om haar servieslijn te onthullen. Presentator Matthijs van Nieuwkerk mag het kleedje eraf trekken. De VARA krijgt een boete van 50.000 euro van het Commissariaat voor de Media: de publieke omroep mag zich niet dienstbaar maken aan commerciële belangen van derden.

Op de site van ForFarmers mobiliseert ze haar achterban te kijken „zodat we de komende twintig jaar dat agrarische programma wekelijks kunnen gaan maken. Dat we jullie verhalen kunnen blijven vertellen en niet alleen als reactie op een schandaal in de pers”.

Of neem Jaspers’ column voor Margriet. Daarin schrijft ze enthousiast over de Farm and Country Fair in Aalten. Die wordt, zo blijkt, georganiseerd door een vriendin: boerin Suzanne Ruesink.

Die zegt: „Als iemand ons kan helpen om vooruitgang te boeken, is het Yvon.”