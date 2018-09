Dodental veerbootramp Tanzania opgelopen tot 224

Het aantal slachtoffers van de veerbootramp die vorige week plaatsvond op het Victoriameer in Tanzania is opgelopen tot zeker 224. Dat meldt de Tanzaniaanse staatsomroep zondag. De eerste begrafenissen zijn inmiddels begonnen.

De veerboot MV Nyerere voer tussen de eilanden Ukerewe en Ukara. Donderdag kapseisde het schip vlak voor de aanlegplaats van Ukerewe. Zeker veertig opvarenden konden worden gered. Zaterdag werd vermoedelijk de laatste overlevende uit het water gehaald. Het ging om de technicus van het schip. Hij had zich opgesloten in de machinekamer.

Te veel passagiers

Het is niet bekend hoeveel opvarenden er precies waren. Rekening wordt gehouden met zo’n drie- tot vierhonderd mensen. Dit zou betekenen dat het schip zwaar overbelast was. Bij normaal gebruik zou slechts ruimte geweest zijn voor honderd opvarenden. Dat meldt persbureau Reuters. Vrijdag is de kapitein van het schip gearresteerd. Volgens president John Magufuli van Tanzania was de man ten tijde van het ongeluk niet aan boord, maar zou hij het roer hebben overgelaten aan iemand anders.

Het immense Victoriameer heeft een oppervlakte van bijna 70.000 vierkante kilometer en is het grootste meer van Afrika. Het heeft oevers in Tanzania, Oeganda en Kenia. In 1996 zonk op het meer al een veerboot. Toen waren er meer dan 800 slachtoffers . Het was een van de grootste scheepsrampen na de Tweede Wereldoorlog.