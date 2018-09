Koud en nat op de Dam

Foto’s Ingrid de Groot/Hollandse Hoogte Foto’s Ingrid de Groot/Hollandse Hoogte

Het was een koude, kletsnatte editie, dit jaar. Bij het KNMI in De Bilt werd nota bene de koudste 23 september ooit gemeten, nog geen 11 graden Celsius. Op de Amsterdamse Prins Hendrikkade gingen zondag 46.000 lopers van start voor de 34ste editie van de Dam tot Damloop tussen de stadscentra van Amsterdam en Zaandam, over en afstand van tien mijl, ruim zestien kilometer.

De Nederlandse atlete Susan Krumins finishte als derde in Zaandam, achter de Israëlische winnares Lonah Salpeter, die 50.45 minuten nodig had. De Ethiopische Dibabe Kuma werd tweede. Krumins noteerde een tijd van 51.29. Bij de mannen won de Oegandees Joshua Cheptegei in een tijd van 45.15.

„Het ging eigenlijk erg goed”, zei een tevreden Krumins over haar race. „Na tien kilometer ging het te hard voor mij, maar ik vond het een leuk parcours. Ondanks de kou kreeg ik veel energie van alle mensen die me aanmoedigden.”