China gelast militair overleg VS af na sancties

China heeft zondagnacht een militair overleg met de Verenigde Staten afgelast nadat Washington eerder deze week sancties had opgelegd aan het Chinese leger. De Amerikaanse ambassadeur in Beijing is ontboden. Dat meldt persbureau Reuters.

Het overleg stond gepland voor volgende week, maar moet nu op een ander moment plaatsvinden. De VS strafte vrijdag het Chinese legeragentschap EED omdat het Russische gevechtsvliegtuigen en luchtdoelraketten had gekocht. Washington zag die aankoop als een inbreuk op de sancties die de VS aan Rusland heeft opgelegd vanwege de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016. De Chinese minister van Defensie heeft gewaarschuwd voor tegensancties maar die werden niet verder gespecificeerd. Een Chinese marinechef is tevens teruggeroepen van zijn bezoek aan de VS.

China zegt dat de deal een “eerlijke samenwerking tussen twee soevereine landen” is en dat de VS “geen recht heeft” om zich daarmee te bemoeien. China had de wapens gekocht van het Russische staatsbedrijf Rosoboronexport, dat in Washington sinds vorig jaar op een zwarte lijst staat. De VS denkt namelijk dat Rosoboronexport wapens heeft verkocht aan onder meer Noord-Korea en Iran.

Lees ook: Voor China is het duidelijk: ‘Trump probeert ons eronder te houden’

Handelsconflict

De regering van president Trump zette in totaal 33 Russische bedrijven en personen op de sanctielijst, waaronder dus Rosoboronexport. Het agentschap krijgt geen exportvergunningen meer en mag geen handel meer drijven met Amerika. De sancties zijn de zoveelste stap in het oplopende handelsconflict tussen de twee landen, die elkaar sinds enkele maanden bestoken met importheffingen.