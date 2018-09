‘Zelfmoordaanslag gemeentehuis Lingewaard zorgvuldig gepland’

Hans van M., de 59-jarige vrachtwagenchauffeur die op 22 augustus het gemeentehuis van de gemeente Lingewaard binnen reed en zijn auto liet ontploffen, plande zijn aanslag zorgvuldig. Dat blijkt uit een reconstructie door de regionale krant De Gelderlander. Van M. had ook de datum bewust gekozen: 22 augustus was de verjaardag van zijn ex-geliefde.

Van M. kwam bij zijn aanslag om het leven. De brandweer liet na het blussen van de brand die ontstond door de aanslag weten dat zij in de auto twee gasflessen had aangetroffen. Een daarvan was ontploft, de ander werd door de brandweer veilig gesteld.

Boos op psychiatrie, politie, gemeente en ex-vriendin

Van M. prepareerde zijn grijze Nissan Micra de avond ervoor, blijkt uit het onderzoek van De Gelderlander. Naast de twee gasflessen laadde hij de wagen ook nog eens vol met vier jerrycans benzine, tien literbussen remmenreiniger en zwaar vuurwerk.

Van M. liet meerdere afscheidsbrieven achter. Daaruit zou blijken dat hij boos was op de psychiatrie, de politie en de gemeente. In alle brieven voert de mislukte relatie met zijn ex-vriendin de boventoon. Vandaar ook dat hij haar verjaardag als datum voor zijn daad koos. De Gelderlander schrijft:

“De vrouw zou hem 40.000 euro schuldig zijn en hem hebben gemanipuleerd. Van M. was daar bijzonder rancuneus over. Hij eiste dat zijn ex-geliefde bij de notaris een schuldbekentenis zou ondertekenen. Volgens psychiaters was hij gepreoccupeerd. Hij was laag intelligent, had een persoonlijkheidsstoornis en was zeer rigide zijn in zijn denken.”

Media-aandacht

Bekenden van Van M. schetsen na zijn aanslag een beeld van een “verward persoon” die suïcidaal was. Van M. stalkte zijn ex-vriendin. Begin 2017 stond zijn naam in de politiesystemen al ruim 22 keer vermeld als verward en gevaarlijk persoon.

Door de brand in het gemeentehuis na de aanslag is het pand enkele maanden niet te gebruiken. De brandweer had het vuur binnen een uur onder controle, maar de schade was fors. De publiekshal van het raadhuis en de ruimtes achter de balies werden “verwoest” volgens de gemeente. Rook en roet beschadigden ook andere ruimtes en apparatuur in heel het gebouw.

Van M. hoopte volgens De Gelderlander dat zijn wanhoopsdaad veel media-aandacht zou krijgen. De “vele fouten” die zouden zijn gemaakt, zouden volgens hem dan vanzelf aan het licht komen.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’.

Telefoonnummer 0900-0113 of www.113.nl.