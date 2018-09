WK volleybal: Nederland wint ruim van Finland

Het Nederlandse mannenteam heeft zaterdagavond het tweede duel in de tweede groepsfase van het wereldkampioenschap volleybal gewonnen. Ze versloegen Finland met 25-19, 23-25, 25-16, 25-13.

In de tweede set leverde de Finse sprongfloatservice verlies op voor Oranje, maar dat konden de volleyballers goed maken in het vervolg van de wedstrijd. De Nederlanders hadden veel kansen, en wisten die ook te benutten, n de derde en vierde set. Door de winst maakt Nederland, dat de eerste wedstrijd in Groep E flink verloor van Rusland (3-0), alsnog een kleine kans om door te dringen tot de finaleronde van het toernooi.

Om dat te halen, moet Oranje zondag winnen van Italië, dat gastland is en koploper van de groep. De winnaars van de vier poules in de tweede ronde plaatsen, én de beste nummers twee, plaatsen zich voor die ronde. Rusland maakt ook nog kans op de tweede plek. Nederland doet voor het eerst sinds 2002 mee aan het WK volleybal.