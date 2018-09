Vier doden bij brand in Papendrecht

Bij een brand in een woning in Papendrecht zijn zaterdag vier dodelijke slachtoffers gevallen. Het vuur in het huis in de Cremerstraat werd in de ochtend ontdekt. De hulpdiensten rukten vervolgens massaal uit. De politie liet op Twitter weten dat er vier mensen bij de brand zijn omgekomen.

De slachtoffers zijn een man en een vrouw van 32 jaar en twee kinderen van vier en zes jaar, meldt de politie. De hulpdiensten troffen de slachtoffers aan op de begane grond van het huis.

De brand is inmiddels geblust. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie houdt alle scenario’s voorlopig nog open en kijkt onder meer of de brand is aangestoken of dat er wellicht sprake is van een gezinsdrama, meldt persbureau ANP.

Voor omwonenden in de wijk is slachtofferhulp ingeschakeld.