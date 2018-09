Ramp met veerboot op Victoriameer: nu 207 doden

Het dodental van de bootramp op het Victoriameer is opgelopen naar 207. Dat meldt de staatsomroep van Tanzania zaterdagmiddag. De verwachting is dat het dodental nog oploopt. Eerder op de dag werd nog een overlevende gered.

Inmiddels zijn zeker veertig opvarenden gered, volgens de Tanzaniaanse autoriteiten. Het is niet bekend hoeveel mensen zich precies aan boord van de veerboot bevonden, toen die kapseisde bij Ukerewe-eiland. Schatting lopen uiteen, tussen de drie- en vierhonderd. Volgens een lokale functionaris, die wordt geciteerd in de lokale krant The Citizen, was aan boord maar plaats voor honderd passagiers.

De overheid laat aan persbureau Reuters weten dat het reddingsactiviteiten en de berging van lichamen voortzet. Nog altijd drijven de lichamen van drenkelingen naar boven, beschrijven getuigen aan de internationale persdiensten.

Kapitein gearresteerd

De veerboot over het immense Victoriameer, tussen de eilanden Ukerewe en Ukara voer, en zonk donderdag. Dat ongeluk gebeurde vlak voor de aanlegplaats. De boot ligt nog altijd in het water; aan de waterkant liggen al doodkisten klaar.

Vrijdag werd de kapitein van de veerboot aangehouden. Volgens president John Magufuli van Tanzania was de man ten tijde van het ongeluk niet aan boord, hij zou het roer hebben overgelaten aan iemand anders.