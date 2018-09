Opnieuw handgranaat op straat in Amsterdam

Voor de deur van een sportschool in Amsterdam-Zuid is zaterdagochtend een handgranaat aangetroffen. Dat bevestigt de politie.

Sportschool Fysiomed, die ook fysiotherapie verzorgt, stond rond negen uur ‘s ochtends op het punt van opengaan toen een klant de politie alarmeerde. Medewerkers waren daarvoor al in het pand aanwezig om de zaak te openen. Inmiddels is het IJsbaanpad, de straat waar de sportschool is gevestigd, ruimschoots afgezet voor onderzoek. Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) zijn onderweg.

Pressiemiddel

Explosieven zijn onder criminelen steeds vaker een dreigmiddel, vooral in Amsterdam. In augustus werden er in één week tijd vier geplaatst op verschillende plekken in de hoofdstad, waarvan twee keer in dezelfde straat. Eén van de handgranaten in de Johan Huizingalaan ging ook daadwerkelijk af.

