Onrustige aanloop naar presidentsverkiezingen op de Malediven

De politie van de Malediven heeft zaterdag een doorzoeking gedaan van het belangrijkste kantoor van de politieke oppositie in de eilandengroep. De agenten beschikten daarvoor over een bevelschrift, aldus een woordvoerder van de partij. Volgens de hem zouden er verdenkingen zijn dat vanuit het campagnekantoor werd gewerkt aan het kopen van stemmen. Zondag gaan de inwoners van de Malediven naar de stembus voor presidentsverkiezingen.

Verwacht wordt dat zittend president Abdulla Yameen een tweede termijn zal winnen. Internationale ngo’s hebben kritiek geuit in aanloop naar de verkiezingen: de organisatie daarvan zou niet transparant zijn. Oppositieleden zijn opgepakt, kritiek wordt gesmoord. De organisatie Transparency Maldives noemt “de situatie” in de eilandengroep “instabiel en onvoorspelbaar”.

Persbureau Reuters schrijft dat voormalig president van de Malediven Mohamed Nasheed, vanuit Sri Lanka reageerde: de politieactie zou aantonen dat de verkiezingen niet vrij zijn. Nasheed is een belangrijke rivaal van Yameen.

Politieke chaos, geen waarnemers

In februari van dit jaar werd door het Hooggerechtshof de veroordeling van prominente politieke rivalen van de president, onder wie Nasheed, die destijds in ballingschap zat in Sri Lanka.

Toen president Yameen weigerde gehoor te geven aan dat vonnis om de gevangenen vrij te laten, leidde dat tot grote protesten. Yameen riep de noodtoestand uit op de eilandengroep. In maart werden ook nog zo’n 130 demonstranten gearresteerd die opriepen tot zijn arrestatie.

Human Rights Watch heeft er voor de verkiezingen bij internationale mogendheden op aangedrongen dat zij diplomatieke druk op de Malediven uitvoeren om vrije verkiezingen te garanderen. Evenwel hebben de meeste waarnemers, zoals die van de EU en de VN, besloten niet in te gaan op een uitnodiging van de regering om de verkiezingen zondag bij te wonen. Zij zouden willen voorkomen dat hun aanwezigheid een herverkiezing van Yameen, zelfs na eventuele verkiezingsfraude, nog zou rechtvaardigen, schrijft persbureau Reuters.