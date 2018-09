Het is niet waar dat er een juf in Den Haag op staande voet ontslagen is omdat ze zeer schokkende berichten had geplaatst over de slachtoffertjes in Oss. Ook nog in krachttermen. Dat is gewoon niet waar. Dat is verzonnen. Gelogen. Duimzuigerij.

Net als dat ik niet geloof dat een PVV-raadslid uit Delfzijl op Facebook heeft gezegd dat een brand in een asielzoekerscentrum met benzine geblust moet worden. Kan niet. Zijn account is gehackt door een furieuze ex met drugsproblemen.

Over het laatste geval wil ik nog geloven dat het raadslid dronken was. Heel erg dronken zelfs en dat het in de kringen van Rechts Groningen humor is waar ze in Delfzijl smakelijk om kunnen lachen omdat daar verder niet veel te doen is. Maar die juf…

Ik wil het niet geloven. Wat is er met je aan de hand dat je dit in je telefoon tikt? Serieus. Iedereen weet wat er in Oss op die spoorwegovergang gebeurd is en ook dat heel Nederland stond te trillen op zijn benen. Zelfs mijn televisie schokte zachtjes van verdriet. En mijn tv is qua leed veel gewend. Maar op het moment dat de wereld in Oss, zeker bij een paar gezinnen, compleet instort zit er een of andere oetjuf in een trein en die denkt: ik doe iets lolligs. En dat geeft ook nog les. Les op een basisschool. Wat ging ze die kleintjes leren? Haat? Dit kan toch niet waar zijn?

En nu? Gaan we ze binnenkort op televisie zien? In een van de talkshows? Dat de juf en het raadslid dan komen vertellen dat ze ook niet weten waarom dit soort teksten opeens uit hun vingers sprongen. Dat ze sowieso al een zware tijd hadden gehad. Loodzware werkdruk. Ze zaten tegen een burn-out aan. Hadden allebei sowieso geen gemakkelijke jeugd. Ja, en dan doe je opeens rare dingen. Dan tikken je vingers woorden waar je later zelf ook van spijt van krijgt.

Misschien komen ze heel vlug in een resocialisatieproject met een paar soldaten die over andere soldaten heen hebben staan pissen omdat die ontgroend moesten worden, plus een stuk of wat gesjeesde corpsballen van Minerva die nog steeds een ruwe reet van de bilnaad-adjes hebben en ook wat Nederlandse kerkleiders die pornografisch over kinderen kunnen vertellen, net als de dirigent die iets te veel met zijn eigen strijkstok in de weer was. En dan mogen ze daar met zijn allen wauwelen tegen een psycholoog met begrip. Zo’n begripvolle zeikerd die zegt dat hij een en al oor is.

Misschien zegt de juf wel dat ze geïnspireerd was door het nieuwe VVD-Kamerlid Thierry Aartsen uit Breda, die een tijdje geleden ook zo vrolijk uit de hoek kwam toen er iemand onder een trein was gekomen. Thierry had het toch maar mooi tot Kamerlid geschopt. En dat was eigenlijk ook haar doel.

Kan ook nog dat er een dezer dagen een geile advocaat in beeld komt die met succes het ontslag van de juf aanvecht omdat ze haar berichten op social media in haar eigen tijd tikte en dat het een privékwestie is. Daar heeft de school niks mee te maken.

Ik smeek mijn krant en alle andere mediatypes: haal het nieuwsbericht van de oetjuf van het internet. Plaats het niet in de krant of waar dan ook. Zet het op niet één site. Gewoon nergens. Niet een actualiteitenrubriek, geen een talkshow, gewoon weg.

Waarom? Dat onze kinderen en kleinkinderen het nooit kunnen terugvinden. Vroeger had je een dorpsgek die door de stad schreeuwde en daarna vlug opgesloten werd. Maar nu zitten de meest gestoorde idioten te kwaken op het net en iedereen, maar dan ook iedereen leest het. Ook na zoiets verschrikkelijk verdrietigs als Oss. Laten we het stil houden en zacht bidden voor die gewonde juf en die kinderen en hun families en voor de machinist en … En als je niet in bidden gelooft, mag je duimen. En duim ook maar een beetje voor de oetjuf met haar teksten.