m/v van de week: Ian Buruma

Wie

Ian Buruma, ex-hoofdredacteur van The New York Review of Books (NYRB).

Waarom

Omdat Buruma zich, al een jaar na zijn aantreden, gedwongen zag ontslag te nemen als hoofdredacteur van de NYRB. Het vergrijp: de Canadese radiomaker Jian Ghomeshi kreeg ruimte van Buruma om te vertellen hoe het hem verging na de onthullingen in 2014 over zijn seksueel wangedrag. Gomeshi liet daarbij enkele hem onwelgevallige feiten weg. Nog voor het verschijnen van de papieren editie van de krant leidde dit tot zoveel ophef op sociale media dat de universteitsuitgeverijen dreigden te stoppen met adverteren in de krant. Buruma achtte zijn eigen positie toen onhoudbaar.

Hoe

Een portret van alleen het hoofd zou te clownesk zijn; daarom ook het bovenlichaam erbij. Verder zo simpel mogelijk.

PS. Portretten van mijn hand verschijnen in de NYRB