Comcast overbiedt Fox op veiling van media-bedrijf Sky

Comcast heeft zaterdag het hoogste bod gedaan op het media- en telecombedrijf Sky. Het Amerikaanse kabelbedrijf bracht zaterdag, in de laatste ronde van een veiling voor de Britse onderneming, een bod uit van 38,8 miljard dollar, melden internationale persbureaus.

Comcast is al lange tijd verwikkeld in een overnamestrijd om Sky, tegen het bedrijf 21st Century Fox van Rupert Murdoch. Dat bezat al 39 procent van Sky, maar het kan het bedrag dat Comcast voor het Britse mediabedrijf wil neerleggen, niet overtreffen.

De twee bedrijven zijn zeer geïnteresseerd in Sky. De omzet van het bedrijf is het afgelopen jaar 5 procent gestegen. Dat kwam onder meer omdat het meer dan een half miljoen extra betalende klanten kreeg. Sky biedt betaaltelevisie, voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Met dat bestand erbij, wordt Comcast wereldwijd de grootste aanbieder van betaaltv.

Geveild

De veiling van Sky, die maar één dag duurde, gebeurde onder toezicht van het Takeover Panel, de mededingingsautoriteit in het VK. De waakhond maakte zich in eerste instantie zorgen over een overname van het bedrijf door Rupert MUrdoch - de mediamagnaat zou zo te veel invloed krijgen in het Britse medialandschap. Eerder in de overnamestrijd deed ook Disney een poging, maar de veiling ging uiteindelijk tussen Comcast en 21st Century Fox.

Het bod van Comcast komt neer op 17,28 pond per aandeel. Fox wilde 15,67 pond per aandeel neerleggen. De aandeelhouders van Sky moeten nog wel instemmen met het bod.