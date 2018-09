China boos over Amerikaanse sancties na wapenaankopen

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zaterdag de Amerikaanse ambassadeur in het land op het matje geroepen. Dat meldden internationale persbureaus van een verklaring van het ministerie. China wil een sterk signaal afgeven in protest tegen de economische sancties die de Verenigde Staten eerder deze week instelden.

De VS deelden afgelopen donderdag nieuwe sancties uit aan Chinese en Russische bedrijven die zaken hadden gedaan met de Russische wapenhandelaar Rosoboronexport. In China ging dat om het militair agentschap EDD (Equipment Development Department), dat volgens de Amerikaanse overheid gevechtsvliegtuigen en raketten inkocht bij de Russische wapenexporteur. De Amerikaanse sancties zorgen voor een visumverbod voor de directeur van het EDD, Li Shangfu. Ook kan het Chinese agentschap geen handel drijven met Amerikaanse bedrijven of personen.

Rosboronexport staat sinds 2017 op een zwarte lijst van Washington. Over de oproep aan de ambassadeur staan in de Chinese verklaring geen details. Het ministerie had eerder wel eiste dat de sancties zouden worden verwijderd.

Lees ook: Het Amerikaanse ministerie van Defensie volt de ontwikkeling van het Chinese leger op de voert. In een jaarlijks rapport waarschuwt het Pentagon dat Amerikaanse bases nu bereikbaar zijn voor Chinese bommenwerpers

Ook oneens over Taiwan

Diplomatieke verhoudingen tussen China en de VS werden zaterdag ook iets verder onder druk gezet door de opening van een nieuwe ambassade van China in de Dominicaanse Republiek. Dat land heeft kortgeleden de banden met Taiwan verbroken. Gewoonlijk erkennen staten namelijk óf China, óf Taiwan - wat volgens de Chinese regering een afvallige regio is.

In de afgelopen maanden hebben meer landen hun diplomatieke betrekkingen met Taiwan opgeschort: nog maar zeventien landen hebben een officiële verhouding met Taipei. De Verenigde Staten hebben eerder zorgen geuit over het feit dat er steeds minder bondgenoten zijn voor het eiland.