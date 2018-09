Zeg ‘ns Aaa-actrice Sjoukje Hooymaayer (78) overleden

Actrice Sjoukje Hooymaayer is woensdag op 78-jarige leeftijd overleden. Begin april maakte de producent van de theatermusical My fair lady, waarin zij dit seizoen de moederrol vertolkte, bekend dat ze zich uit de tournee had teruggetrokken wegens vergevorderde eierstokkanker.

Dertien jaar lang speelde Sjoukje Hooymaayer de rol van dokter Lydie van der Ploeg in Zeg ‘ns Aaa – een van de langst lopende comedyseries op de Nederlandse televisie. In totaal werden 212 afleveringen uitgezonden. Ze was het onnadrukkelijke middelpunt van het ietwat chaotische artsengezin waarin de reeks zich afspeelde.

Zeg ‘ns Aaa (VARA) liep van 1981 tot 1993 en trok vanaf het begin zo’n vier miljoen kijkers. Een nieuwe versie volgde in 2009 bij RTL4, met aanzienlijk minder succes.

Vóór haar tv-roem was Sjoukje Hooymaayer vijftien jaar lang verbonden aan de Arnhemse toneelgroep Theater. “Ik zou niet buiten het theaterleven willen en kunnen,” zei ze in 1971 in De Telegraaf. Drie jaar later ontving ze de Colombina, de prijs voor de beste vrouwelijke bijrol, voor haar optreden als mysterieuze butler in een veelgeprezen productie van Kleine Alice van Edward Albee.

Maar omdat haar vaste dienstverband bij Theater weinig ruimte liet voor televisie of film, bleef ze bij het grote publiek relatief onbekend. Tot ze dokter Van der Ploeg werd. “Ik vind het noodzakelijk dat er in onze eigen taal luchtige dingen worden gedaan die niveau hebben,” zei ze in het Nieuwsblad van het Noorden (inmiddels Dagblad van het Noorden) over de serie. Haar eigen rol omschreef ze als “een zo groot mogelijke natuurlijkheid op een heel lichtvoetige manier”.