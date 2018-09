Vietnamese president overleden op 61-jarige leeftijd

De Vietnamese president Tran Dai Quang is vrijdag op 61-jarige leeftijd overleden. Dat melden de staatsmedia van het land. Het staatshoofd zou “ondanks hulp van professoren en artsen in binnen- en buitenland” overleden zijn aan een “gevaarlijke ziekte”. Hij overleed in een militair ziekenhuis in de Vietnamese hoofdstad Hanoi.

Quang zou al maanden ziek zijn geweest, waaraan hij leed is nooit bekendgemaakt. De Vietnamees was sinds april 2016 president van het Zuidoost-Aziatische land. Daarvoor bekleedde hij de functie van minister van Nationale Veiligheid. Als minister was hij onder meer verantwoordelijk voor het bestrijden van negatieve berichten over de regering.

Ceremoniële functie

De laatste keer dat Quang in het openbaar verscheen was afgelopen woensdag tijdens een vergadering van het Politbureau, gevolgd door een receptie. Vorig jaar bleef hij een maand uit de schijnwerpers, waarna speculaties over zijn gezondheid de ronde deden.

De Socialistische Republiek Vietnam wordt officieel geleid door drie personen: de president, de premier en het hoofd van de communistische partij. De presidentiële functie is grotendeels een ceremoniële. Beslissingen worden in het geheim genomen door een negentienkoppig politbureau, vergelijkbaar met het beleidmakende orgaan van de Sovjet-Unie. Alle drie de leiders zijn hiervan lid.