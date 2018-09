Vier redenen waarom talkshow ‘M’ moet blijven

Twintig procent marktaandeel was het doel en dat is niet gehaald. Verdwijnt M, de talkshow van Margriet van der Linden, vrijdag dus na een slordige zeventig afleveringen in een vergeethoek van de beeldbuishistorie? Wel als het telraam weer de Hilversumse maat der dingen blijkt te zijn. Maar hopelijk toch niet. Hier vier redenen waarom M moet blijven – en een tip voor wat er volgend jaar beter kan.

De eerste reden is eenvoudig, dat is de presentator. Van der Linden begon onwennig, onder meer doordat ze als een standup-comedian losse grappen moest vertellen – ze bleek geen Ellen DeGeneres. In de loop van de zomer heeft ze haar humor steeds natuurlijker in de gesprekken en items weten te vervatten.

Woensdag kondigde ze in een compilatie over de seksuele geaardheid van televisiepoppen (het is 2018 – we hebben veel bereikt) een fragment uit De Bereboot aan. Dat deed ze met precies de juiste nadruk op het feit dat de betreffende zeelieden ‘in uniform’ waren. Dat Van der Linden prettig interviewt – met persoonlijkheid, maar zonder aandacht te vragen – bewees ze vanaf het begin.

De tweede reden is de wijze waarop de redactie zich heeft gekweten van de opdracht om iets te maken dat luchtiger is dan de oudere en soms wat pretentieuze broer DWDD, zonder in onbenulligheid te vervallen. Zie het item donderdag over het nieuwe kookboek van Yotam Ottolenghi, dat een heerlijk gesprek met Janny van der Heijden en Yvette van Boven opleverde, terwijl die laatste zittend aan de studiotafel snel een bloemkooltabouleh in elkaar flanste – er was zelfs ruimte om te verwijzen naar Theo & Thea.

Feminisering van de deskundige

De derde reden is de rol die M (samen met Jinek en Nadia Moussaids Laat op één) speelt in een late, maar vreugdevolle ontwikkeling: de feminisering van de Nederlandse deskundige. Netter gezegd: het naderende evenwicht tussen vrouwen en mannen die verstandige dingen mogen zeggen op televisie. Ik tel zelden, maar ik heb de stellige indruk dat er bij M (KRO-NCRV) evenveel vrouwen als mannen aan tafel zitten om de toestand in de wereld te belichten – en dat sprak in Nederlandse talkshows nooit vanzelf.

Er worden goede, relatief onbekende gasten gevonden. Donderdag besprak het programma het ongeluk in Oss dat een deken van schrik en verdriet over het land legde. De voor de lokale tv werkzame Josefine van Enck vertelde helder en deskundig over hoe ze verslag had gedaan. Ze vertelde onder meer dat ze naar de plaats gestuurd was waar familieleden van slachtoffers werden opgevangen, maar ze had besloten dat ze daar niets te zoeken had. „Je wilt als journalist het leed niet vergroten.”

De vierde reden waarom M moet blijven is natuurlijk ‘Zeg het M’, de rubriek met mensen waar een rafelrandje aan zit – zoals de man die een huis vol katten heeft, met schrikdraad eromheen. Het voltage kent hij niet, maar het is voldoende om een schaap buiten zijn erf te houden. „Dat werkt prima.” Het is gewoon Man bijt hond, maar dat programma had ook nooit mogen verdwijnen.

Dan de tip: M kan wel wat redactionele versterking gebruiken: gasten zijn soms net wat makkelijk gekozen. Ik herinner me een uitzending over Jos B. waarin bijna uitsluitend dingen werden verteld die al dagen bekend waren; maandag ging een item over Boer zoekt vrouw voorbij zonder het over de omstreden nevenfucties van Yvon Jaspers te hebben. Dat soort lichtzinnigheid moet er in het tweede seizoen uit.