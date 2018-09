Verdachten verijdelde helikopterontsnapping op vrije voeten

Drie van de negen verdachten die zijn betrokken bij de verijdelde helikopterontsnapping in Limburg vorig jaar, zijn donderdag vrijgelaten uit voorlopige hechtenis. De rechtbank in Amsterdam denkt dat de straf die de drie zullen krijgen, niet langer zal zijn dan de periode die zij al in voorarrest hebben gezeten.

De beslissing van de rechtbank is opvallend omdat justitie vorige week nog tot negen jaar cel tegen het drietal had geëist. Donderdagavond stelde het Openbaar Ministerie in Amsterdam “verbijsterd” te zijn. Dezelfde avond trok justitie deze uitspraak in. Tegenover NRC zegt het OM de uitspraak van de rechter op 12 november af te wachten. Volgens de Amsterdamse stadszender AT5 gaat het om Abdellatif N., Sofyan el H. en Saiffedine M. In totaal waren negen verdachten betrokken bij de ontsnappingspoging.

De advocaat van N. zei donderdag tegenover AT5 dat volgens haar “geen sprake was van een poging tot kaping maar van minder zwaar te bestraffen voorbereidingshandelingen”. In hoeverre sprake was van de daadwerkelijke uitvoering van het plan, zal tijdens de rechtszaak moeten blijken.

Doodgeschoten

De drie probeerden in oktober vorig jaar topcrimineel Benaouf A. uit de penitentiaire inrichting van Roermond te laten ontsnappen. Dat plan mislukte doordat de politie hen al langer in de gaten hield en hen bij het Limburgse Roosteren klemreed. Een van de verdachten probeerde bij de aanhouding vervolgens te vluchten, maar werd daarbij door de politie doodgeschoten. Bij de Belgische grens had een helikopter klaargestaan. In de daaropvolgende maanden werden meerdere arrestaties verricht.

Na de ontsnappingspoging werd Benaouf A. overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Hij is veroordeeld voor de liquidatie van een crimineel in Antwerpen.