Turkije arresteert 110 militairen wegens mogelijke banden Gülen

In Turkije zijn 110 militairen uit de luchtmacht gearresteerd, meldt Reuters. Allen worden verdacht van banden met de islamitische geestelijke Fethullah Gülen. Hij wordt door de Turkse regering gezien als het brein achter de mislukte staatsgreep in 2016.

Alle 110 waren nog in dienst van de luchtmacht. Het gaat onder meer om drie kolonels, twee luitenant-kolonels, zes majoors en drie kapiteins. De arrestaties werden uitgevoerd in Istanbul en in vijftien andere provincies.

Uitleveren

Sinds de mislukte staatsgreep wijst de Turkse regering naar Gülen als verantwoordelijke. De geestelijke woont in ballingschap in de Verenigde Staten, dat weigert hem uit te leveren.

Met regelmaat worden Turkse journalisten, politiemensen, ambtenaren en andere burgers opgepakt omdat zij aanhangers zouden zijn van de Gülenbeweging. Sinds de mislukte staatsgreep zijn meer dan 100.000 mensen ontslagen, zo meldde BBC in juni op basis van cijfers van Human Rights Watch. Meer dan 50.000 mensen zitten gevangen en wachten op een proces.

Lees ook: Wie is de Amerikaanse dominee door wie de Turkse lira nu wankelt?

Brunson

Turkije en de VS zijn nog altijd in conflict over de kwestie-Gülen. Daarbij is de zaak rondom de Amerikaanse dominee Andrew Brunson hoog opgelopen. De dominee woont al 23 jaar in Turkije en zit sinds twee jaar vast. De Amerikaanse regering ziet hem als een politieke gijzelaar en eist zijn directe vrijlating. De VS legden onlangs sancties op tegen twee Turkse ministers vanwege Brunsons detentie. Daarop verloor de Turkse lira een kwart van zijn waarde.

De crisis zet de onderlinge betrekkingen tussen de twee NAVO-partners op scherp. “Het is jammer dat jullie een dominee belangrijker vinden dan jullie strategische partner in de NAVO”, zei president Erdogan in een reactie op de weigering.