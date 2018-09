SGP-voorzitter geeft wachtgeld aan goede doelen na ophef

De kersverse SGP-partijvoorzitter Peter Zevenbergen gaat het wachtgeld dat hij al twaalf jaar ontvangt vanaf nu aan goede doelen doneren. Dat heeft de partij vrijdag bekendgemaakt. De SGP’er raakte deze week in opspraak toen bleek dat hij sinds 2006 wachtgeld krijgt, als compensatie van het inkomstenverlies omdat hij stopte als wethouder. Hij kreeg in datzelfde jaar echter al een voltijdbaan op een middelbare school.

Zevenbergen werkte tussen 1994 en 2006 als wethouder in Alblasserdam. Toen hij stopte, vroeg hij de uitkering bij de gemeente aan. In 2014 zou hij hebben gekeken of hij de regeling kon stoppen of afbouwen, maar dit bleek “niet zonder meer mogelijk”. Als Zevenbergen vanaf dat moment af zou zien van de uitkering, moest hij al het ontvangen geld van de jaren daarvoor terugbetalen.

Druk wegnemen

SGP-secretaris Peter den Boef zegt dat besloten is om het geld weg te geven vanwege de druk die vanuit de media en politiek werd uitgevoerd. “Het is goed om die druk op deze manier weg te nemen”, aldus Den Boef. Het geld wordt volgens hem gestort op een derde rekening en beheerd door een externe accountant.

Al het geld teruggeven, is nooit een optie geweest, zegt Den Boef. “Hij heeft het wachtgeld rechtmatig verkregen dus dat is geen onderwerp van de discussie geweest.”

Goede doelen

Het nieuws dat Zevenbergen al jaren maandelijks honderden euro’s ontvangt, terwijl hij een baan had bij het Wartburg College in Rotterdam, leidde tot opgetrokken wenkbrauwen. Zevenbergen en de SGP zeggen dat hij volgens de letter van de wet handelt, toch maakte de partij donderdag bekend “voor de zekerheid” een extern onderzoek in te stellen.

De 62-jarige SGP’er zegt maandelijks gemiddeld 1.450 euro te ontvangen. Hij gaat dit volledige bedrag vanaf oktober aan een of meer goede doelen schenken. Welk doel of welke doelen dit worden, is nog niet duidelijk. Den Boef: “Het is zijn persoonlijke keuze want het is zijn geld.”