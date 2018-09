Rutte moet uitleggen waarom zijn kabinet ook bezuinigt

Goedemorgen! Het wordt een lange debatdag: van half elf ‘s ochtends tot laat in de avond. De oppositie zal alle ballen op premier Rutte richten. En iedereen wil plots wel oud-wethouder van Alblasserdam zijn.

BESCHOUWINGEN I: Premier Mark Rutte heeft zich voorgenomen om de afschaffing van de dividendbelasting beter uit te leggen. Lukt hem dat vandaag bij de Algemene Politieke Beschouwingen? Jesse Klaver (GroenLinks) heeft intussen bijna de voltallige oppositie overtuigd van zijn ‘herstelwet’ tegen de dividendplannen. Alleen de SGP zette er geen krabbel onder. Trouwens, een ‘herstelwet’ bestaat in deze context niet. Klaver zal een nieuwe wet moeten indienen.

Beschouwingen II: Hoe vol is vol? Die vraag kwam, via Klaas Dijkhoff, boven drijven op de eerste debatdag. Sybrand Buma had maandag in NRC ook gewaarschuwd voor bevolkingsgroei. Van Rutte zullen we vandaag horen of hij een onderzoek naar het maximale bevolkingsaantal steunt. Veel partijen voelen hier iets voor, maar hebben er verschillende ideeën over. In de jaren zeventig werd zo’n onderzoek overigens ook al eens gedaan. De conclusie (“een afremming van immigratie”) werd destijds ingehaald door de beloftes van de anticonceptiepil.

Beschouwingen III: Rutte III presenteert zich graag als kabinet dat ‘investeert’, maar het bezuinigt intussen ook flink. In totaal voor bijna vier miljard euro. Oppositieleiders wezen er woensdag fijntjes op. Zoals PvdA-leider Lodewijk Asscher die van ‘onderwijspartij’ D66 wilde weten waarom kinderen die afhankelijk zijn van praktijkleren erop achteruit gaan. Rutte zal ook hierop moeten reageren vandaag. Wij zetten de opvallendste bezuinigingen op een rij. En vanaf 10.30 uur vanmorgen houden we een liveblog bij.

OP DE REM: In Europees verband staat Nederland op de rem. Duitsland en Frankrijk willen een snel akkoord over een gemeenschappelijke Europese kust- en grenswacht van zo’n 10.000 man. Rutte vindt dit voorstel “niet rijp voor besluitvorming”. Vorige week noemde hij het in de Tweede Kamer “een beetje wild”.

SLAPEND RIJK: Ex-wethouder zijn is een lucratieve zaak. De SGP’er Peter Zevenbergen is naast de kersverse voorzitter van zijn partij ook oud-wethouder van Alblasserdam. Al twaalf jaar ontvangt hij daar wachtgeld voor, 1.450 euro per maand. Ondanks de voltijdbaan die hij al jaren heeft op het reformatorische Wartburg College in Rotterdam. Sinds 2010 is de wachtgeldregeling voor oud-politici flink versoberd. Toch gaat de SGP deze zaak onderzoeken.

QUOTE VAN DE DAG:

“Belangrijke toevoeging op het bevolkingsgroeiverhaal. 15 miljoen inwoners en vergrijzing, dat is ook een problematisch scenario (waar migratie juist een oplossing voor kan zijn)”

Dat schrijft politiek redacteur Lamyae Aharouay op Twitter. In de door het CBS berekende scenario’s is er ook een kans dat Nederland in 2060 maar 15 miljoen inwoners telt.