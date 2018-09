Rutte antwoordt Kamer op dag 2 Algemene Beschouwingen

Asscher ziet 'Ruttiaans rookgordijn' rond dividendbelasting PvdA-leider Lodewijk Asscher wil direct weten waar Rutte het op baseert dat de afschaffing van de dividendbelasting voor "veel" bedrijven een grote rol speelt bij de keuze om hun hoofdkantoor in Nederland te vestigen. De premier zegt dat je dat "nooit honderd procent kunt onderbouwen" op hoeveel bedrijven een maatregel effect heeft. Hij verwijst ook naar "recent verschenen artikelen" die het belang van afschaffing van de dividendbelasting zouden aantonen. Op de vraag welke bedrijven concreet hebben aangegeven dat ze de afschaffing belangrijk vinden kan Rutte alleen Shell noemen. Asscher ziet een "Ruttiaans rookgordijn" in de antwoorden van de premier. GroenLinks-leider Jesse Klaver vindt de onderbouwing van Rutte ook bedroevend. "Er is helemaal niemand meer voor afschaffing van de dividendbelasting", stelt hij.

Rutte begint zelf maar over dividendbelasting Premier Rutte begint opmerkelijk genoeg met het gevoeligste onderwerp van dit moment: de afschaffing van de dividendbelasting. "Een onderwerp dat dreigt onderbelicht te blijven", zegt Rutte grappend. Rutte herhaalt zijn bekende motivatie voor de maatregel: we willen dat grote bedrijven als Shell en Unilever in Nederland blijven en andere multinationals verleiden hun hoofdkantoor in Nederland te vestigen. Rutte benadrukt dat de afschaffing van de dividendbelasting in "een mix van maatregelen" wordt genomen.

Arib spreekt Kamer aan op toon debat Premier Rutte is aan zijn beantwoording begonnen. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib stond bij het begin van het debat even stil bij het ongeluk in Oss, waarbij donderdag vier kinderen om het leven kwamen. Daarna blikte Arib even terug op het debat van woensdag, waarvan zij zei dat "niemand het commentaar van de samenleving op de toon van het debat zal zijn ontgaan". De Kamervoorzitter heeft veel mails en brieven gekregen, zegt ze, van "mensen die zich ontzettend ergerden aan het taalgebruik en de manier waarop wij met elkaar omgaan". Het debat mag op het scherpst van de snede, zegt Arib, maar "wij hebben de verantwoordelijkheid om respect met elkaar om te gaan".