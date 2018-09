‘Romans, dat vind ik zonde van mijn tijd’

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Karola: „Ik ben geboren in Hannover, net zo’n stad als Den Haag. Klein. Braaf. Keurig. Toen ik zeventien was ben ik naar Nederland gekomen, na het gymnasium. Ik had geen zin meer om in Hannover te wonen en mijn oudere zus woonde in Den Haag. Maar ik heb inmiddels ook op veel andere plekken gewoond: in Zwitserland, een jaar in Londen en een aantal jaar in Hongkong.

„Hongkong is geweldig. Ik heb daar zo’n lekker leven gehad. Mijn ex werd uitgezonden als diplomaat en ik ging braaf mee. Dat was nogal wat, voordat je internet had moest je alles zelf uitzoeken en afgaan op wat anderen je vertelden. Waar je leuk kan uitgaan, waar je lekker kan eten, waar je je haar kan laten doen en de boodschappen. Ik ben gelukkig heel avontuurlijk ingesteld. De Chinese cultuur, daar heb ik heel veel mee. De moderne architectuur, het lekkere eten. En in Hongkong weten ze zich natuurlijk waanzinnig te kleden. Het ziet er allemaal heel funky uit, daar houd ik wel van.

„Lang heb ik als vertaler gewerkt. Ik deed veel vertalingen van het Duits naar het Engels en Nederlands. Maar het paste niet bij me. Ik ben helemaal geen persoon die met een woordenboek achter de computer gaat zitten. That’s not me. Met mensen praten, dát vind ik leuk. Ik zou ook tv-host kunnen zijn. Op een gegeven moment belde een Nederlandse vriend. Hij zei: ‘Je moet me helpen. Mijn ouderlijk huis moet nu worden verkocht.’ Hij zag dat in mij. Ik heb het huis meteen doorverkocht met een winst van 80.000 gulden, dat was nogal wat in die tijd.

„Ik ben me erin gaan verdiepen en heb een makelaarsopleiding gedaan. Tien jaar geleden heb ik mijn eigen bedrijf opgericht. Ik werk veelal vanuit huis en heb één medewerker. Het leukste aan mijn werk vind ik dat ik bij mensen in de privésfeer kom. Soms word ik gebeld en weet ik al meteen hoe het er vanbinnen uitziet. Ik heb zelf vaak huizen gekocht, opgeknapt en verhuurd, dat vind ik heel inspirerend. Ik kijk naar de buurt, de staat van het huis, of het de investering waard is. Maar ik vind het ook zo leuk om het voor anderen te doen.”

Geen romans

Karola: „Ik sta heel vroeg op, om half zeven. Als ik wakker word, lees ik eerst een paar pagina’s. Geen romans, dat vind ik zonde van mijn tijd. De boeken die ik lees gaan altijd over persoonlijke ontwikkeling of over mijn vak. Ik kijk even of mijn dochter nog geappt heeft. Daarna begint het ritueel van douchen, opstaan en aankleden. Dan ga ik eens met de hond wandelen. Ik blijf wel een half uur weg. Eigenlijk is dat een soort meditatief moment.

„Als ik terugkom ga ik wat eten en scan ik de e-mails. Of ik heb gelijk een afspraak en storm de deur uit. Maar soms plan ik ook een kantoordag in en scherm ik mezelf af. Mijn business is heel erg: nu, nu, nu. Je moet ook de kwaliteit bewaken, dan kan je geen e-mails laten liggen. Ik ben heel erg nauwkeurig. Ik weet wanneer een financieel voorbehoud verloopt. Ik houd van orde.

„Daarom houd ik ook van portretfotografie, dan kan je de controle houden over het licht en de setting. Ik fotografeer al mijn hele leven. Hele dure hobby. Ik heb er allerlei masterclasses in gedaan, bij grote namen. Ik fotografeer ook wel eens op een huwelijk of feestje. Of ik nodig modellen in de studio uit en daar maak ik dan een boek van. Het is superleuk om te doen, maar het blijft een hobby.

„Ik doe ook wel eens een aankoop op afstand, dan loop ik zwaaiend met mijn telefoon door het huis. De ene keer koop ik voor Fransen, dan weer voor Chinezen en Russen. Ze vertrouwen blind op mij. Dat vind ik geweldig, als makelaar op afstand help je mensen echt.

„Vaak komen ze ook een of twee dagen langs en bereid ik een tour voor. Arabieren vragen altijd waar de shopping mall zit. Ze willen een huis met een lift en een parkeergarage. Ik heb veel Chinese klanten, die begrijp ik ook heel goed. Ik snap hun humor omdat ik in Hongkong heb gewoond en veel door China heb gereisd. Zij investeren om te verhuren. Als Duitse klanten hier komen, zijn ze verbaasd. ‘Waarom staat hier een keuken? Ik heb mijn keuken al laten inpakken.’ In Duitsland verhuis je altijd met je keuken. Dat soort cultuurverschillen leg ik ze dan uit.”

Nederlanders zijn gesloten

Karola: „De Nederlandse maatschappij is heel gesloten. Je wordt bij Nederlanders zelden thuis uitgenodigd, tenzij je ze goed kent. En als mensen je accent horen, gaan ze meteen over op het Engels. Dat maakt integreren lastig. Ik vertel expats over Nederlandse gebruiken. Als je in de Verenigde Staten een huis koopt, dan komen de buren langs met een taart. Maar hier moet je jezelf voorstellen.

„Soms moet ik klanten ook een reality check geven. Je kan niet voor acht ton een huis vinden met vijf slaapkamers, drie badkamers en een zwembad in het centrum van Den Haag. Maar ik ben wel een Duitse die het voorzichtig brengt. De Nederlandse directheid vinden veel expats helemaal niet fijn. ‘They’re just plain rude,’ zeggen veel klanten van mij.

„Soms kook ik thuis voor leuke klanten, maar ik ga ook wel eens naar een verjaardag of een hapje eten aan het strand. Ik kook veel zelf vanwege mijn glutenvrije dieet.

„Ik kijk af en toe naar McLeod’s Daughters, maar eigenlijk houd ik meer van een goeie actiefilm. Ik train regelmatig met een personal trainer. Met hem werk ik heel gericht aan een sixpack, dat vind ik toch wel belangrijk. Ik plank vaak en ik doe eens per week pilatesoefeningen. Die zijn gericht op de core van je lichaam, dat vind ik lekker.”