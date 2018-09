PVV-raadslid Delfzijl stapt op na uitspraken over brand in azc

Opnieuw stapt een PVV’er op na omstreden uitspraken. Emil Smeding, PVV-raadslid in de gemeente Delfzijl, maakte vrijdag bekend zijn zetel in de raad op te geven vanwege “alle commotie die is ontstaan”. Smeding kwam donderdag in opspraak omdat hij had gezegd dat een brand in een azc geblust moest worden met benzine.

Smeding plaatste zijn opmerking op Facebook onder een nieuwsbericht van RTV Noord over een brand die afgelopen weekend woedde in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. De opmerking leidde tot woedende reacties binnen de Delfzijlse politiek. PvdA-raadslid Janny Volmer noemde de uitspraak “schandalig”, Cor Buffinga, fractievoorzitter van de ChristenUnie, vindt de opmerking “buiten proporties”.

Uiteindelijk excuses

Toen RTV Noord donderdag contact opnam met Smeding, verdedigde hij zijn uitspraken nog. Hij stelde dat hij niemand persoonlijk aanvalt met zijn opmerking en dat Facebook een “onzinmedium” is.

“Ik zag er geen kwaad in. Ik reageerde gewoon op die brand en schijnbaar vallen mensen daarover. Ze steken al een paar keer achter elkaar een woning in brand. Nou, dan moeten ze het ook gelijk maar goed doen, toch?”

Vrijdagochtend komt hij toch terug op zijn woorden. Op Facebook biedt hij zijn excuses aan voor de “opmerking die terecht tot veel ergernis heeft geleid”. Op hetzelfde medium zegt hij zijn plek in de raad op te geven. Johan Schanssema neemt zijn taken over.

Smeding stelt dat het zijn eigen keuze is om op te stappen. Hij zou geen contact hebben gehad met burgemeester Gerard Beukema. Een woordvoerder van Beukema kan dit bevestigen noch ontkennen.