De kraker PSV-Ajax is herladen. De twee tenoren van de eredivisie spelen designvoetbal, de Amsterdammers iets overtuigender dan de Brabanders, maar het is meer een kwestie van stijl dan van inhoud. De forse nederlaag van PSV in Camp Nou voor de Champions League staat los van de balans tussen Ajax en PSV. Het was geen structurele blamage, eerder het te verwachten accident de parcours. Niet het voetbal van PSV werd afgestraft, de geniale ingevingen van Lionel Messi werden beloond. Van Bommel zit dus niet in het uitzichtloze steegje van zijn vriend Cocu in Turkije. Zijn gezagsverlies na de wedstrijd tegen Barça was nihil.

Ajax zingt de bal rond, terwijl het voetbal van PSV stoer is. Daarom niet zonder technische en tactische verfijning, maar het is vooral krachtvoetbal. De musculatuur van een aantal spelers is doorslaggevend, terwijl Ajax speels voetbalt vanuit de kleine teen. PSV heeft in de competitie nog geen punt verloren, Ajax zit wat losser in de discipline.

Mark van Bommel is meer scholasticus dan Erik ten Hag. De laatste tolereert iets makkelijker virtuoze krullen, terwijl hij in de uitvoering een onvervalste militarist is. Meer marinier dan voetbalfilosoof.

Beide coaches belichamen de herstelbeweging van het Nederlandse voetbal. Er wordt niet meer met de handrem op gespeeld. Dat linksback Nicolás Tagliafico twee keer scoorde tegen AEK Athene staat symbool voor offensief voetbal. Ajax voetbalt op de vleugels van een wervelwind. Het is eeuwen geleden dat ze nog een voorlinie hadden met alleen maar klassespelers. Van Neres, Tadic en Ziyech tot Huntelaar. En altijd met de onvolprezen Lasse Schöne in steun. Ook verdedigend is het voetbal gemoderniseerd met Blind, De Ligt, Van de Beek en natuurlijk De Jong als artistieke surplus. Ik heb de indruk dat het grote Ajax in de maak is, conform het verleden. Europa zal nog opkijken.

PSV heeft ook bijgestuurd. Het kapitaal (Lozano, Bergwijn, Pereiro en Gutiérrez) staat nu resoluut op het veld. Het voetbalvermogen van die vier is een kwaliteitsinjectie van jewelste. Het zijn de emancipatoren van de provincie naar Europa toe. Daar komt nog coach Mark van Bommel bij die alle Europese watertjes heeft doorzwommen en zo geil als boter is van de Champions League. PSV mag dan in een onmogelijke poule zitten, Van Bommel laat zich door niemand intimideren. Nou ja, een enkele keer door zijn schoonvader Bert van Marwijk.

Tegen Ajax moet PSV laten zien dat het geen elftal is van spuug en ijzerdraad. Zelf vol op de aanval is de enige kans om dartele veulens in het gareel te krijgen. Ik heb met deze kraker het stille vermoeden dat een zwarte bladzijde van het Nederlandse voetbal wordt omgedraaid. Trots en vreugde strijden om de bovenhand in de twee selecties. Dat is bij PSV ingebracht door de Spaanse invasie. Voor Ajax volstond een keertje diep in de ogen van de materiaalman te kijken. Want dat is ook een ombuiging: het complex Ajax staat als één man achter het eerste elftal. Weg is de onderlinge machtsstrijd. Van de materiaalman tot de kantinejuffrouw, iedereen is weer volbloed Ajacied. Ik heb het anders gekend.

Het Nederlandse clubvoetbal floreert en verdient een paukenslag van de grootmachten. Het zal Heracles ook behagen. Meer dan Feyenoord dat te gierig en hooghartig was om achter de heren Tadic en Lozano door te jagen.

Hugo Camps is journalist, columnist en schrijver.