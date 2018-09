Producer Suge Knight sluit deal met justitie, mogelijk 28 jaar cel

Hiphopproducent Marion ‘Suge’ Knight heeft vrijdag een deal gesloten met de Amerikaanse justitie, zo schrijft persbureau Reuters. Hij krijgt vermoedelijk een gevangenisstraf van 28 jaar voor het overrijden van twee mannen met een pick-up in 2015 na een ruzie. Een van de slachtoffers overleed, de ander raakte zwaargewond.

Knight zou na het weekend terechtstaan, maar verzet zich niet langer tegen de aanklacht van doodslag. Volgens de wetten van de Amerikaanse staat Californië komt dat neer op een schuldbekentenis. De 53-jarige Knight richtte in de jaren negentig met de bekende rapper en producent Dr. Dre rap-label Death Row Records op. Ook werkte hij onder andere samen met Snoop Dogg.

Ten tijde van het misdrijf was Knight betrokken bij de opnames van de filmtrailer van Straight Outta Compton, over de hiphopgroep N.W.A. waar Dr. Dre ooit deel van uitmaakte. Hij was op borgtocht vrij vanwege een eerder gepleegde roofoverval. In een buitenwijk van Los Angeles, in Californië, kreeg Knight bij een restaurant vervolgens ruzie met twee mannen. Daarop overreed hij de twee met een pick-up uit de monstertruck-klasse. Knight sloeg op de vlucht maar werd later alsnog aangehouden.

Deal met justitie

De oorspronkelijke aanklacht tegen de invloedrijke producer luidde moord en poging tot moord. Knights advocaten hielden in eerste instantie vol dat de producent het tweetal per ongeluk had overreden omdat hij dacht dat ze hem probeerden te beroven. Maar op videobeelden van het hambugerrestaurant in kwestie was te zien hoe Knight voor het fatale ongeluk eerst een van de twee slachtoffers vanuit zijn autoraam sloeg.

De deal met justitie houdt in dat, nu Knight de aantijging doodslag accepteert, hij niet langer voor de andere twee aanklachten wordt vervolgd. Waarschijnlijk gaat zijn straf op 4 oktober aanstaande in.