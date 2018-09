Ministerie kreeg negatief advies over de Stint

De Stint, het elektrisch karretje waarmee de verongelukte kinderen in Oss werden vervoerd, is toegelaten op de weg ondanks een negatief advies van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en twijfels over de bestuurbaarheid. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Milieu, VVD) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer op basis van twee adviezen uit 2011. De minister ziet geen reden om de Stint nu te verbieden.

Volgens de RDW was de Stint te breed. Ook het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) stelde destijds dat de Stint “niet zonder meer” aan het verkeer kon deelnemen. Daarom adviseerde het instituut aanvullend onderzoek te doen. Dat is niet gebeurd.

De RDW had kritiek op de breedte van het karretje. De Stint is 110,5 cm breed terwijl de maximum afmeting van een dergelijk voertuig 75 centimeter is. Het ministerie vond de breedte niet bezwaarlijk. Verder voldeed het wagentje wel aan de eisen.

De SWOV schrijft dat er niet vanuit kan worden gegaan dat “een persoon van zestien jaar of ouder zonder enige rijopleiding, veilig tien personen (kinderen) kan vervoeren”. Het instituut adviseerde het ministerie aanvullend onderzoek te doen naar de eisen die kunnen worden gesteld aan de bestuurder. Dit advies is niet opgevolgd.

Maximum snelheid

In plaats daarvan besloot het ministerie de producent “nadrukkelijk op het advies van de SWOV te wijzen”. De producent heeft vervolgens besloten iedereen bij de aankoop een training aan te bieden. Bovendien adviseerde de SWOV voor de Stint een maximum snelheid van 15 kilometer per uur. Volgens het ministerie is dat geen bestaande categorie. Daarom heeft de producent het wagentje begrensd op 17,2 kilometer per uur.

Het karretje mag sinds 2012 op de weg. De minister benadrukt dat er op dit moment geen aanleiding is om “de toelating van de Stint op de openbare weg te herzien”. Ook schrijft Van Nieuwenhuizen niet vooruit te willen lopen op de onderzoeken naar de toedracht van het ongeval.

Over de oorzaak van het ongeluk in Oss is nog niets bekend. De politie spreekt onder meer met getuigen en bekijkt camerabeelden. Ook doen de NS, ProRail en de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek.

