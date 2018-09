Linkse leider Mexico hangt zijn hangmat op in het paleis

Het was een van de beloftes waarmee Andrés Manuel López Obrador deze zomer zijn verpletterende verkiezingswinst boekte: als volgende president van Mexico zal hij in commerciële vluchten gaan rondvliegen, in toeristenklasse. Het presidentiële toestel kan in de verkoop, bezwoer hij.

Nog voor hij op 1 december aantreedt, ontmoette Obradors voornemen deze week de ontnuchterende werkelijkheid. AMLO, zoals de linkse leider in de volksmond heet, stond ruim vier uur vast op een vliegveldje in het zuidelijke Oaxaca. Een technisch mankement, regenbuien en onweer boven zijn bestemming Mexico-Stad zorgden voor de lange vertraging.

AMLO’s humeur leed er niet zichtbaar onder. Of beelden gemaakt tijdens het oponthoud zit hij lachend in zijn stoel – overigens wel bij de nooduitgang voor wat extra beenruimte. Na aankomst verzekerde hij journalisten om bij zijn voornemen te blijven: „Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik zou me heel slecht voelen als ik in een luxe toestel zou gaan zitten in een land met zoveel armoede. [...] Macht draait om nederigheid.”

Bekijk hier een video van Obrador in het vliegtuig (tekst loopt door onder video)

Niet in behekste residentie

Een andere belofte van Obrador luidt dat hij geen intrek zal nemen in de presidentiële residentie Los Pinos, daar dit „behekst” zou zijn. AMLO wilde in zijn middenklasse-appartement blijven wonen. Los Pinos moest een museum worden.

Donderdag stelde hij dit plan enigszins bij. Zodra zijn zoon van de basisschool is, wil Obrador in het Nationaal Paleis gaan wonen aan het enorme Zócalo-plein in Mexico-Stad. Volgens Obrador kan het als museum open blijven voor publiek. „Ik heb alleen maar een beetje ruimte nodig om een veldbedje neer te zetten en de hangmat op te hangen.”