In Oss kwamen vier kinderen om bij een tragisch ongeluk met een bakfiets op een spoorwegovergang. Presentatrice Cindy de Koning van Omroep Brabant sprong op haar fiets en filmde zichzelf en zette dat op Twitter. Het werd een verslag van haar gehaast om op tijd in de studio te zijn. Dat je als kijker dacht: nou, nou, bij Omroep Brabant krijgen ze de centen ook niet cadeau, kijk onze Cindy nou toch eens even het nieuws najagen. Cindy hijgde de feiten op een rijtje en focuste vooral op wat al die ellende voor haar betekende: dat ze zich de longen uit het lijf trapte op haar fiets, want Omroep Brabant kwam binnen een half uur met een extra uitzending. En wie stond er dan achter de desk? Juist.

Journalist Jan Eikelboom van Nieuwsuur was een van de eersten die een extra schijnwerpertje op de fietstocht van Cindy zette.

„Volstrekt ongepast”, twitterde hij.

Nou ja, dan weet je het wel.

Ik kreeg medelijden met deze totaal bevlogen vrouw die eerder met zoveel succes haar overwinning bij een regionale editie van het programma Maestro, een foto van de gebroken voet van haar zoon en een filmpje van de dag dat ze haar stem kwijt was met haar volgers had gedeeld. Je zag haar fietsen door haar eigen leertraject. Hier ging ze het bij haar coachings aan beginnende journalisten nog jaren over hebben, maar zo ver waren we nog niet, eerst fietste ze nog even met gezwinde spoed de eigen digitale ondergang tegemoet.

Het filmpje stopte abrupt. Ik had ook graag gezien hoe ze haar fiets op slot zette bij het gebouw van Omroep Brabant, dat ze de deur opengooide en riep dat ze er was. Was er daar iemand om haar een kop koffie te geven en haar te zeggen dat het totaal misplaatst was wat ze de wereld in had geslingerd? Of kwam ze daar zelf achter toen ze op haar telefoon keek om het aantal hartjes te tellen?

Even later presenteerde ze de extra uitzending.

Sober, degelijk, een vakvrouw.

Het filmpje verdween van het internet, daarna kwam de tweet waarvan je wist dat hij zou komen: dat ze spijt had, dat ze niemand had willen kwetsen en dat ze bij Omroep Brabant allemaal bijzonder betrokken zijn bij het drama in Oss.

„De tweet is gelukkig snel verwijderd”, reageerde Jan Eikelboom tevreden. De meeste mensen vergaven haar de fout, vaak begeleid met een corrigerende tik op de vingers. Een kleine groep bleef boos. Voor een echt inkijkje van wat een hectisch journalistiek leven bij Omroep Brabant met je doet had ik een klein verslag van Cindy’s fietstocht terug naar huis wel leerzaam gevonden.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.