In de eerste acht maanden van dit jaar zijn ruim een kwart minder neushoorns gestroopt in Zuid-Afrika dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft het Zuid-Afrikaanse ministerie van Milieu vrijdag bekendgemaakt. Ondanks de daling werden dit jaar alsnog ruim 500 neushoorns gestroopt. In dezelfde periode een jaar geleden lag dat aantal op 691.

Het aantal neushoorns dat wordt gedood neemt sinds het dieptepunt in 2014 af. Toen werden er 1.215 neushoorns gedood. De daling komt onder meer door de inzet van mobiele radarapparatuur waardoor stropers makkelijker kunnen worden opgespoord. Ook zijn er volgens het ministerie simpelweg steeds minder neushoorns om te doden. Naast de stroop hebben neushoorns ook te lijden onder de droogte in het land. in het nationale Kruger Park nog zo’n 5.000 neushoorns, in 2014 waren dat nog 9.000 neushoorns.

Internationale handel

Naar schatting leeft ongeveer tachtig procent van de wereldwijde populatie neushoorn in Zuid-Afrika. De stropers doden de dieren voor hun hoorns, die China en Vietnam worden gezien als een belangrijk ingrediënt van alternatieve geneesmiddelen.

Hoewel het verboden is om de hoorns van de dieren internationaal te verhandelen, is de vraag de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. In 2007 werden in Zuid-Afrika nog dertien neushoorns gestroopt. Vorig jaar lag dit aantal op 1.028. Dit jaar werden vierhonderd mensen gearresteerd op verdenking van onder meer stropen.