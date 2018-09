Jos B. beroept zich vooralsnog op zwijgrecht

De van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen verdachte Jos B. beroept zich vooralsnog op zijn zwijgrecht. Dat heeft zijn advocaat Gerald Roethof vrijdagavond laten weten in Nieuwsuur. Volgens Roethof is het heel moeilijk voor zijn cliënt om gebeurtenissen van 20 geleden terug te halen.

De advocaat benadrukte daarbij dat het wachten met het afleggen van een verklaring niet mag worden gezien als een schuldbekentenis.

“De belangrijkste reden is dat als er een verklaring komt, ik niet achteraf van het Openbaar Ministerie of de rechtbank wil horen dat er iets tegenstrijdig is. Hij moet praten over een zaak van 20 jaar geleden. Probeer dat maar eens terug te halen.”

Roethof zegt dat B. later wel met een verklaring zal komen over de verdenkingen tegen hem wat betreft de dood in 1998 van de destijds elfjarige Nicky Verstappen. Wanneer precies en wat de strekking daarvan zal zijn, wil hij nog niet kwijt.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries zei vrijdagavond in Pauw dat het voor de familie van de omgekomen jongen erg moeilijk is dat B. “op de meest simpele vragen geen antwoord geeft”. Hij noemde dat “laf en getuigen van minachting” van de nabestaanden.

De advocaat zei ook nog dat de weigering van Jos B. om vrijwillig DNA-materiaal af te staan aan de politie helemaal niets zegt over zijn schuld of onschuld: “Hij was niet in Nederland.”

Bezit kinderporno

Justitie verdenkt Jos B. van een vrijheidsberoving, een zedendelict en een levensdelict en voegde daar donderdag de verdenking van het bezit van kinderporno aan toe. Dat was hem nog niet eerder ten laste gelegd.

Roethof noemt die nieuwe verdenking in Nieuwsuur ‘karaktermoord’. Volgens hem is er slechts een klein aantal afbeeldingen gevonden en is het onduidelijk wie de betreffende computer heeft gebruikt en of het bijvangst was.

Het voorarrest van B. is donderdag met negentig dagen verlengd, omdat de rechtbank vreest dat hij anders op de vlucht slaat.