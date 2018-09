Jaar cel voor ouders voor ontvoering baby Hannah

De biologische ouders van de ontvoerde baby Hannah krijgen twaalf maanden cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag bepaald. Vorig jaar februari namen de twee het meisje met geweld weg bij haar pleegmoeder op een parkeerplaats in het Brabantse Eersel.

Justitie had 18 maanden cel geëist tegen de ouders, Kim de L. en Rowan S. Zij namen het destijds zes maanden oude meisje weg bij haar pleegmoeder en vertrokken naar een vakantiepark in Duitsland, net over de grens bij Enschede. Daar wist de politie het tweetal aan te houden. Achteraf verklaarden zij dat ze “gewone ouders zijn die hun baby terug hadden gewild”.

Vermoedens van mishandeling

Hannah woonde sinds 2017 niet meer bij haar biologische ouders, de twee waren vanwege vermoedens van mishandeling uit de ouderlijke macht gezet. Justitie moet daarover nog een eis uitspreken. Aanvankelijk werd het kind bij een zus van haar moeder geplaatst, later besliste jeugdzorg alsnog dat Hannah bij een pleeggezin op een geheime locatie moest worden ondergebracht. S. en De L. wisten die locatie te achterhalen. De vader gebruikte geweld tegen de pleegmoeder toen de baby werd meegenomen; hij duwde en sloeg haar op de borst. S. werd vrijdag verminderd toerekeningsvatbaar verklaard, daarom valt zijn straf even hoog uit als die van de moeder.

Tegenover de rechtbank verklaarde moeder Kim dat zij ten tijde van de ontvoering dacht dat het gerechtvaardigd was om het meisje mee te nemen. Vader Rowan zou dat haar hebben verteld. De rechtbank vond die verklaring echter ongeloofwaardig; De L. had moeten inzien dat het verhaal van S. niet klopte.

Voor eigen rechter gespeeld

De rechtbank neemt het de twee kwalijk dat ze ‘voor eigen rechter hebben gespeeld’ en daarmee het systeem van de kinderbescherming, waarbinnen het belang van het kind vooraan staat, hebben omzeild. De rechtbank hoopt ook dat straf als waarschuwing dient voor andere ouders.

De zaak kreeg op sociale media destijds veel aandacht. De politie kreeg tientallen tips binnen, mede daardoor werden de ouders snel gevonden.