Is dit nieuws? Of niet?

Misschien heeft u het al opgemerkt: onlangs zijn we op onze site een experiment gestart. Een nieuwe rubriek waarin de redactie uitlegt waarom we bepaalde nieuwsonderwerpen op onze site (nog) niet brengen.

Berichten over waarom iets geen nieuws is op een nieuwssite? Waarom doen we dit? Kort gezegd: omdat we denken dat ook dat onze taak is.

De redactie van NRC gaat dagelijks met tientallen nieuwsonderwerpen aan de slag. Los van erg veel eigen onderzoek gaat het nu eens om nieuws dat door organisaties via persberichten naar buiten wordt gebracht, dan weer om onderzoek waar nieuws van wordt gemaakt. Elke dag wegen we dat alles en beslissen we, na eigen onderzoek, om met dit nieuws aan de slag te gaan, of om er niks mee te doen. Het nieuws is nog voorbarig, omdat nog maar moet blijken of een idee of plan er ook echt van gaat komen. Het nieuws blijkt al jaren bekend of het gaat om een PR-truc van een organisatie om in het nieuws te komen. Of, een klassieker: er wordt een wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd dat groot in het nieuws komt, terwijl eerder tal van andere wetenschappelijke onderzoeken tot een totaal andere conclusie kwamen.

Tot nu toe meldden we daarover niks aan onze lezers (want: ‘geen nieuws’, concluderen we op de redactie). Nu willen we daar transparanter over zijn. We willen u op die manier helpen om nieuws te wegen dat u wellicht op andere plekken heeft gezien. En tegelijkertijd nemen we u met dit blog mee in de overwegingen en beslissingen die wij op de redactie van NRC elk uur van de dag maken over ‘of iets nieuws is’.

Ik kijk uit naar uw reactie.