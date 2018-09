Spanning tussen India en Pakistan na dood agenten

In Kashmir hebben militanten drie politiemensen ontvoerd en gedood, meldden Indiase autoriteiten vrijdag volgens persbureau Reuters. Internationale persdiensten schrijven ook dat een voorgenomen ontmoeting tussen India en Pakistan, tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties komende week, is afgelast. Het incident in Kashmir zou daarvoor de aanleiding zijn.

Rebellengroepen in Kashmir zetten politie-eenheden onder druk. De militanten beschuldigen de politie ervan collaborateurs te zijn met de Indiase veiligheidstroepen die in het gebied aanwezig zijn.

Met de dood van een 22-jarige militantenleider in 2016 is de opstand een nieuwe, bloedige fase ingegaan. De jonge militanten die deelnemen aan de opstand worden als helden vereerd – en krijgen een imponerend eerbetoon als ze omkomen.

Vrijdagochtend vroeg drongen militanten in twee dorpen in het zuiden van Kashmir de huizen binnen van drie politieagenten, die werden meegenomen. Een vierde man, die onlangs ontslag had genomen bij de politie, werd ook ontvoerd. De drie agenten zijn doodgeschoten. Daarvoor hadden de militanten ook een grenswacht gedood. De voormalig politieman is later op vrijdag ongedeerd vrijgelaten, aldus autoriteiten.

Het is de tweede ontvoering van politiepersoneel in een maand tijd – in augustus werden in één actie elf agenten ontvoerd, een vergeldingsactie na een aan politieactie tegen de militanten. De elf werden later vrijgelaten.

India beschuldigt Paksistan

Het incident van vrijdag heeft ook gevolgen voor India’s optreden bij de VN, tijdens de algemene vergadering in New York komende week. Donderdag meldden India en Pakistan dat de ministers van Buitenlandse Zaken elkaar daar zouden ontmoeten – maar die afspraak werd vrijdag geschrapt. Volgens de woordvoerder van de Indiase regering hebben de gedode veiligheidsmensen in Kashmir daarmee te maken:

„De recente brute moorden van ons personeel, en Pakistans verheerlijking van terreur [in het gebied], toont ons dat ons buurland niet van plan is zijn wegen aan te passen.”

India beschuldigt Pakistan ervan de rebellen in Kashmir te trainen en bewapenen. Pakistan ontkent dat.

In het zuidelijke gedeelte van Kashmir, dat nu grotendeels onder India valt maar ook wordt geclaimd door Pakistan, hebben zich in de afgelopen maanden meerdere schermutselingen voorgedaan tussen rebellen en de Indiase veiligheidstroepen. In het gebied vechten sinds 1989 rebellen om het recht op zelfbeschikking, tegen Indiase troepen.

Foto’s op sociale media

Maandag zorgden foto’s op sociale media, waarop te zien is hoe soldaten het levenloze, bebloede en halfnaakte lichaam van een rebel over straat sleepten, voor verontwaardigde reacties van internationale mensenrechtenorganisaties. Al-Jazeerameldt dat de beelden „niet onafhankelijk geverifieerd” konden worden, maar tegenover de site liet een Indiase legerofficier wel weten niet verbaasd te zijn over de actie.

In juni publiceerde de Commissie voor de Mensenrechten van de VN een eerste, hard, rapport over schendingen van de mensenrechten in Kashmir.

Dat rapport werd door India verworpen als een „selectieve collectie van ongecontroleerde informatie.” Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet toen ook weten in een verklaring: „Het rapport schendt de soevereiniteit en territoriale integriteit van India. De gehele staat Jammu en Kashmir is deel van India.”