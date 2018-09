Grote brand Musselkanaal, tientallen woningen ontruimd

In het Groningse Musselkanaal woedt een grote brand in een winkelpand. Het vuur brak donderdagavond rond 23.00 uur uit in een fietsenzaak en heeft zich vervolgens verspreid over meerdere winkels. De rook die vrij kwam trok over het nabijgelegen verzorgingscentrum, alle inwoners zijn geëvacueerd. De brand woedt vrijdagochtend nog steeds, maar is volgens de brandweer onder controle.

De 84 ouderen die in het verpleeghuis wonen zijn met ambulances en bussen afgevoerd. Een groot deel van de inwoners is slecht ter been. Ook is een flatgebouw met appartementen en 28 aanleunwoningen ontruimd. De geëvacueerden hebben de nacht doorgebracht in een nabijgelegen woonservicecentrum.

‘Zeer grote brand’

Vanwege hevige rookontwikkeling heeft de brandweer rond middernacht een NL-Alert verstuurd naar omwonenden. De brandweer adviseert ramen en deuren te sluiten. Op beelden op sociale media is te zien dat er veel rook vrijkwam bij de brand.

Het is nog niet duidelijk hoeveel schade de brand precies heeft aangericht. Wel spreekt de brandweer over een “zeer grote brand”, volgens RTV Noord is in elk geval een filiaal van Kruidvat niet meer te redden. De brandweer verwacht tot in de loop van vrijdagochtend bezig te zijn met nablussen.