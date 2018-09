Griekenland begonnen met overplaatsen migranten uit volle kampen

Griekenland is begonnen met het verhuizen van migranten in overvolle kampen op eilanden naar het vasteland. In totaal wil Athene voor eind volgende week tweeduizend mensen hebben weggehaald uit kamp Moria op het eiland Lesbos. Een woordvoerder van het kamp zegt tegen persbureau AFP dat vrijdagochtend zo’n honderd migranten zijn overgeplaatst naar het noordwesten van Griekenland.

Kamp Moria – de grootste Griekse opvanglocatie voor de Turkse kust – is gebouwd voor zo’n drieduizend migranten, maar er zitten volgens overheidscijfers ongeveer drie keer zo veel mensen.

Na de overplaatsing van vrijdag moeten er maandag nog eens vijfhonderd migranten verhuizen. Voorwaarde volgens de woordvoerder van kamp Moria is dat ze een eerste interview hebben gehad met migratiediensten.

Een kamp op Samos, bedoeld voor 650 mensen, huisvest er momenteel meer dan 3.600. Daar zijn inmiddels begin deze week al zo’n 350 migranten overgeplaatst, meldt de hulporganisatie Samos volunteers.

Depressie en zelfmoordpogingen

De afgelopen maanden liep de druk op Griekse autoriteiten verder op na berichtgeving over de barre omstandigheden in kampen. Volgens Unicef lijden veel kinderen die soms al meer dan een jaar vastzitten aan serieuze psychologische problemen.

Artsen zonder Grenzen waarschuwde deze week dat er op grote schaal sprake is van depressie en zelfmoordpogingen. De hulporganisatie riep de Griekse regering op om kwetsbare bewoners over te plaatsen.

Sinds de migratiedeal tussen Turkije en Griekenland in maart 2016 is het veel lastiger geworden voor vluchtelingen om op het Europees vasteland te komen. De bootmigratie in de Egeïsche Zee is sindsdien minder geworden, maar migranten die toch de oversteek maken komen vervolgens vast te zitten in de verschillende kampen op de eilanden.

De gouverneur van Lesbos dreigde eerder deze maand kamp Moria binnen een maand te sluiten als de regering geen maatregelen zou nemen. In de tussentijd gaat de migratie op de Egeïsche zee door. Volgens Unicef zijn dit jaar alleen al meer dan zevenduizend kinderen naar Griekse eilanden overgestoken. In totaal zitten er zo’n 20.500 migranten voornamelijk uit Syrië, Irak en Afghanistan.