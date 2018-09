Fisher eerste met een ronde 59 op de Europese Tour

Oliver Fisher heeft tijdens de Portugal Masters als eerste speler een ronde 59 gespeeld op de European Tour. In de tweede ronde van het toernooi liet de 30-jarige Engelsman vrijdag in Villamoura een eagle, tien birdies en zeven pars noteren op de par-71-baan van Dom Pedro Victoria.

Sinds de oprichting van de European Tour in 1972 was er negentien keer een ronde van 60 slagen gespeeld, maar in meer dan 680.000 ronden slaagde geen golfer erin die grens te doorbreken. Fisher had het record op de achttiende hole nog scherper kunnen stellen, maar zijn birdieputt miste net doel.

Op de Amerikaanse PGA Tour is al negen keer een ronde 59 gespeeld, en de Amerikaan Jim Furyk kreeg het in 2016 zelfs voor elkaar om in 58 slagen rond te gaan. (NRC)