Efteling krijgt groen licht voor uitbreidingsplannen

De gemeenteraad van Loon op Zand heeft unaniem ingestemd met de uitbreidingsplannen van de Efteling, ondanks zorgen over toename van verkeersdrukte. Met de uitbreiding kan het attractiepark in 2030 groeien naar 7 miljoen bezoekers, waar er nu jaarlijks 5 miljoen mensen naar het park komen, zo meldt ANP.

Het pretpark wil buiten de parkgrenzen uitbreiden, mede omdat het gewenste bebouwde percentage van het park, 11 procent, bijna gehaald was. “Om die reden willen we de grenzen opschuiven richting oostelijke en westelijke zijde”, aldus directeur van de Efteling Fons Jurgens in een eerder bericht over de uitbreidingen op de website van het park. Het park noemt het een “belangrijk en spannend moment na een proces van drie jaar”.

Hectare

Het park, dat in Kaatsheuvel ligt en bij de gemeente Loon op Zand hoort, zal aan de oostkant met drie hectare groeien en aan de westkant met 5 hectare. Volgens het bedrijf is die groei nodig om te kunnen blijven concurreren met andere attractieparken in Europa.

Er komt een extra toegangsweg naar het park en een groter aantal parkeerplaatsen. De gemeenteraad vreest dat dit voor sluipvervoer en opstoppingen in de gemeente Loon op Zand en buurtschap De Moer gaat zorgen. De gemeente meldt dat de verkeersontwikkeling eerst getest zal worden. Als er problemen ontstaan, zijn er alternatieven mogelijk. De Efteling draait dan voor deze kosten op. “We zijn ervan overtuigd dat er nu een zorgvuldig afgewogen plan ligt”, zegt wethouder Gerard Bruijniks in een verklaring op de site van de gemeente.

Protest

Inwoners van Kaatsheuvel hebben eerder zorgen geuit over de uitbreiding. Bewoners vrezen geluids- en parkeeroverlast. Er werd een stichting opgericht, waarna binnen enkele dagen de benodigde tachtig donateurs werden gevonden om een bezwaarprocedure te kunnen starten. Dit was het eerste georganiseerde protest tegen de uitbreidingsplannen.

Het protest ligt gevoelig in Kaatsheuvel. Dorpsbewoners kennen allemaal wel iemand die aan de Efteling heeft bijgedragen. “Ik heb heus geen hekel aan de Efteling”, zei Marjolein Liebregts, die tegenover het park woont, eerder al tegen NRC-redacteur Freek Schravesande. “Maar ik wil wel graag mooi blijven wonen.”