Dodental scheepsramp Tanzania loopt op naar 136

Het aantal doden van de gezonken veerboot op het Tanzaniaanse deel van het Victoriameer is opgelopen naar 136. Dat heeft een politiefunctionaris vrijdag verteld tegen persbureau Reuters.

De verwachting is dat het aantal doden verder zal oplopen. Het is onbekend hoeveel mensen er precies aan boord waren, omdat bemanningsleden en materiaal overboord zijn geslagen. Ooggetuigen spreken van ongeveer driehonderd opvarenden. Wel is bekend dat er ten minste 37 mensen uit het water zijn gered.

Victoriameer

De veerboot voer tussen de eilanden Ukerewe en Ukara en zonk vlakbij de aanlegplaats van Ukerewe. Het is onduidelijk wat de oorzaak van het zinken is. Er waren veel passagiers aan boord dus vermoedelijk was de boot te zwaar beladen.

Het meer, met een oppervlakte van bijna 70.000 vierkante kilometer (de grootte van Ierland) is het grootste meer van Afrika en bevindt zich tussen Tanzania, Oeganda en Kenia. In 1996 zonk op het meer al een veerboot. Toen waren er meer dan 800 slachtoffers . Het was een van de grootste scheepsrampen na de Tweede Wereldoorlog.