Een van de al 150 jaar oude beelden van leeuwen aan de voet van Nelsons Column op Trafalgar Square. Het beeld is voorzien van een laag felrode, fluorescerende verf. In de Britse hoofdstad wordt deze week het Londen Design Festival gehouden. De geverfde leeuw is een "interactief" werk van de Britse kunstenaar Es Devlin. Het kunstwerk heet 'Please Feed The Lions'. In de bek van de leeuw is een scherm te zien waarop gedichten verschijnen. Op de website van het festival kunnen mensen woorden invullen waar de rode leeuw op het plein via een ingewikkeld algoritme een gedicht van probeert te maken.

Foto Will Oliver/EPA