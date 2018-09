De jonge helden van Kashmir krijgen een martelaarsbegrafenis

Rustig is het nooit in Kashmir, de Noord-Indiase deelstaat die ook door Pakistan wordt geclaimd. Sinds 1947 willen de Kashmiri's het recht op zelfbeschikking. Na de chaotische onafhankelijkheid van India werd Kashmir een probleem. Het gebied was overwegend islamitisch, en Pakistan was er dan ook van overtuigd dat het bij dat land hoorde. India, gerund door premier Nehru, van wie de familie uit Kashmir kwam, vond dat het gebied bij India hoorde. Bijna dertig jaar geleden pakten jonge moslims de wapens op om te strijden voor onafhankelijkheid. De strijd van islamitische militanten heeft sindsdien aan tienduizenden mensen het leven gekost. Met de dood van een 22-jarige militantenleider in 2016 is de opstand een nieuwe, bloedige fase ingegaan. De afgelopen maanden gingen meermaals duizenden mensen de straat op. Elke keer wordt wordt het levenloze lichaam van weer een strijder op de schouders geheven. Die strijders zijn de nieuwe helden in een regio waar de haat tegen het overwegende hindoeïstische India toeneemt.